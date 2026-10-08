در آستانه روز جهانی پست، رژه اقتدار پستچی‌ها و ناوگان عملیاتی منطقه پستی جنوب با مدیر منطقه پستی جنوب استان تهران، مسئولان پلیس راهور و کارکنان و نامه‌رسانان پستی در شهرری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این رژه که با حضور پستچی‌ها و ناوگان عملیاتی این منطقه برگزارشد، توانمندی و آمادگی شبکه پستی در ارائه خدمات به مردم و نقش مستمر پست در جریان زندگی روزمره شهروندان به نمایش گذاشته شد. این برنامه با هدف گرامیداشت روز جهانی پست و معرفی نقش شبکه پستی در ارائه خدمات به شهروندان برگزار شد.

مدیر منطقه پستی جنوب استان تهران، در حاشیه این مراسم با اشاره به نقش پستچی‌ها به عنوان حلقه اتصال شبکه پستی با مردم، بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، حفظ ایمنی در ترددهای شهری و ارتقای فرهنگ ترافیکی در میان کارکنان تأکید کرد.

در پایان این مراسم، از پستچیانی که بر اساس ارزیابی انجام‌شده در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به عنوان الگوهای برتر انتخاب شده بودند، با اهدای جوایزی قدردانی شد .