رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری داوری مرحله نیمه‌نهایی چهل‌ودومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با حضور ۵۸ نماینده از ۳۷ کشور جهان خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصرالدین نوری‌زاده، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، ضمن اعلام جزئیات برگزاری این دوره از مسابقات اظهار کرد: چهل‌ودومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با هدف ترویج معارف قرآنی، تقویت وحدت امت اسلامی و تجلیل از نخبگان قرآنی جهان اسلام در جریان است.

جزئیات رقابت‌های نیمه‌نهایی

حجت‌الاسلام نوری‌زاده افزود: در این دوره از مسابقات، آقایان در رشته‌های «حفظ کل»، «قرائت تحقیق» و «قرائت ترتیل» و بانوان در رشته‌های «حفظ کل» و «قرائت ترتیل» به رقابت می‌پردازند.

وی ادامه داد: پس از گذراندن مراحل غربالگری و مقدماتی که آذرماه سال ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری برگزار شد، ۵۸ نماینده از ۳۷ کشور به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند. داوری این مرحله طی روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود که شامل ۳۹ شرکت‌کننده در بخش آقایان و ۱۹ شرکت‌کننده در بخش بانوان است.

برگزاری مرحله نهایی در مشهد مقدس

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف تصریح کرد: پس از جمع‌بندی داوری در مرحله نیمه‌نهایی، برگزیدگان به مرحله نهایی راه خواهند یافت. پیش‌بینی شده است که مرحله نهایی این دوره از مسابقات، در صورت مهیا بودن شرایط، به‌صورت حضوری در مشهد مقدس برگزار شود.

علت تأخیر در برگزاری مسابقات

نوری‌زاده در خصوص چرایی تغییر در زمان‌بندی این دوره از مسابقات توضیح داد: متأسفانه به دلیل برخی رویدادهای مهم از جمله جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان)، توطئه‌های دشمن در دی‌ماه سال گذشته و همچنین شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از یاران ایشان، برگزاری مسابقات با تأخیر مواجه شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با دستور و پیگیری جدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، برگزاری برنامه‌های قرآنی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است و مقرر شد امسال با برنامه‌ریزی فشرده، هر دو دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم (دوره گذشته و دوره جاری) برگزار شود.