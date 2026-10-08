به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل دامپزشکی استان بهمراه مسئولین شهرستانی در حاشیه بازدید بیمارستان دامپزشکی بخش خصوصی شهرستان نقده و به مناسبت گرامیداشت هفته و روز دامپزشکی، از واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین در سطح آذربایجان غربی خبر داد و افزود: جمعیت دام سبک و سنگین استان حدود ۵ میلیون رأس است و تاکنون در سال جاری حدود ۱۷ میلیون نوبت‌رأس دام در چند نوبت در سطح استان مایه‌کوبی شده است.

قابلی وجود کارخانه واکسن سازی و تولید واکسن تب برفکی در استان را از دیگر ظرفیت‌های بالقوه و منحصر بفرد دانست که در تامین واکسن استان و کشور نقش مهمی دارد.

دکتر قابلی در ادامه از آغازمرحله رایگان واکسیناسیون تب برفکی از ابتدای شهریور ماه خبر داد و تصریح کرد: این طرح به‌صورت کاملاً رایگان تا پایان مهرماه ادامه دارد و در صورت نیاز مدت کوتاهی هم تمدید خواهد شد، از روستاییان و عشایر محترم درخواست می‌شود با اکیپ‌های مایه‌کوبی همکاری لازم را داشته باشند.

مدیرکل دامپزشکی استان همچنین با اشاره به موقعیت مرزی آذربایجان غربی و همجواری با سه کشور همسایه ادامه داد: اقدامات نظارتی و قرنطینه‌ای حتی در شرایط خاص و جنگی نیز به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه در ۶ قرنطینه مرزی استان ادامه داشته است.





