سید مناف هاشمی با حضور در فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، از اردوی تیم‌های ملی والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر مردان و بانوان و بوچیا اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی ناگویا بازدید کرد.

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان از اردوی تیم‌های ملی اعزامی به ناگویا

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان از اردوی تیم‌های ملی اعزامی به ناگویا



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، پنجشنبه ۱۶ مهرماه با حضور در محل فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، از تمرینات تیم‌های ملی اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بازدید کرد.

در این بازدید، هاشمی با حضور در محل تمرین تیم‌های ملی والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر مردان و بانوان و بوچیا، از نزدیک در جریان روند آماده‌سازی ورزشکاران و آخرین وضعیت اردو‌های ملی‌پوشان قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان ضمن ابراز امیدواری نسبت به موفقیت کاروان ورزش ایران در این رقابت‌ها، برای ورزشکاران جانباز و توان‌یاب کشور آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد ملی‌پوشان با کسب مدال‌های ارزشمند، بار دیگر برای ایران افتخارآفرینی کنند.

تیم‌های ملی رشته‌های مختلف ورزش جانبازان و توان‌یابان در روز‌های پایانی اردو‌های آماده‌سازی خود برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا قرار دارند.

در این بازدید، مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی، کوهپایه‌زاده، رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، جمعی از مدیران فدراسیون و مسئولان انجمن‌های ورزشی نیز حضور داشتند.