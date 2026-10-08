سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه «میدان» حرف آخر را می‌زند، گفت: فاصله آمریکا با ایران را موشک‌های ایرانی تعیین می‌کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار ابن‌الرضا در صفحه مجازیش خطاب به وزیر جنگ آمریکا نوشت: او هنوز جنگ را در مهدکودک پنتاگون نقاشی می‌کند؛ غافل از اینکه جهان را با سخنرانی و نمایش نمی‌توان تقسیم کرد. «میدان» حرف آخر را می‌زند.

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تاکید کرد: فاصله شما با ما را موشک‌های ما تعیین می‌کند. دیروز دریای عمان، امروز اقیانوس هند و فردا خلیج خوک ها. اشتباهی سربزند تقسیم‌بندی جدیدی خواهید دید.