به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در طی شبانه روز گذشته و با تضعیف فعالیت سامانه بارشی، شاهد بارش‌های خفیف و پراکنده‌ای در برخی نقاط نیمه جنوبی استان بودیم، بطوری که ایستگاه پیرانشهر با ۳.۴ میلی متر بیشترین مقدار بارش را به خود اختصاص داد.

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با خروج سامانه بارشی از منطقه، طی امروز تا اواسط هفته آینده شاهد جوی نسبتاً آرام خواهیم بود و در طی این مدت بارش چندان قابل توجهی در سطح استان روی نخواهد داد، هرچند با عبور امواجی کم دامنه از تراز میانی جو، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان در طی روز جمعه دور از انتظار نخواهد بود. همچنین با افزایش گرادیان خطوط فشاری، طی روز‌های آتی و در برخی ساعات انتظار افزایش سرعت وزش باد را داریم که بویژه در نیمه جنوبی استان گاهی نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

از نظر دمایی هم پس از افزایش نسبی دما‌ها در طی امروز، برای روز‌های آینده فرارفت دمایی ناچیزی در سطح استان وجود دارد و لذا تغییرات دمایی محسوس و قابل توجهی رخ نخواهد داد. در طی ۲۴ ساعت گذشته چالدران با ۴.۶ و پلدشت با ۲۶.۳ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط آذربایجان غربی گزارش شدند و دمای ارومیه نیز بین ۸.۱ تا ۲۱.۴ درجه سلسیوس گزارش شد.