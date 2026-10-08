به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده سپاه شهرستان بیضا گفت: از تمثال شهید والامقام سرهنگ دوم پاسدار محمدرضا کشاورز بانشی شهید جنگ رمضان در بیضا رونمایی شد.

سرهنگ پاسدار تقیان افزود: با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام به ویژه شهید گرانقدر سرهنگ دوم پاسدار محمد رضا کشاورز بانشی تمثال مبارک این شهید در بیضا طراحی، نصب و با حضور جمعی از خانواده‌های معظم و معزز شهدا و این شهید عزیز رونمایی شد.

او در پایان بیان کرد: غبارروبی، عطر افشانی و ادای احترام به سرهنگ دوم پاسدار محمدرضا کشاورز بانشی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.