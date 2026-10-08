در مراسمی از تلاش و خدمات آتش‌نشانان، پیشکسوتان وخانواده سه شهید آتش نشان شهر بندرعباس قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: ۳۴۰ نیروی عملیاتی در ۱۲ ایستگاه آتش‌نشانی این شهر مشغول به فعالیت هستند.

محمدامین لیاقت افزود: از هفتم مهر پارسال تاکنون، سه هزار و ۱۶۰ عملیات آتش‌نشانی در شهر بندرعباس اجرا شده است.

وی گفت: بیشترین عملیات مربوط به نجات افرادی گرفتار شده در آسانسور‌ها به علت قطع برق است.

شهردار بندرعباس نیز در این مراسم گفت: امسال بیش از ۸۰ نیروی عملیاتی به سازمان آتش‌نشانی بندرعباس افزوده شده است.

مهدی نوبانی افزود: تجهیزات جدید و به‌روز نیز برای ارتقای توان عملیاتی، در اختیار سازمان آتش‌نشانی بندرعباس قرار گرفته است.

وی گفت: آتش‌نشانان هرمزگانی سال گذشته توانستند یکی از بزرگ‌ترین حوادث آتش‌سوزی بندری کشور را مهار کنند.

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نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: به‌زودی یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی به تجهیزات یکی از ایستگاه‌های آتش‌نشانی بندرعباس افزوده می‌شود.

احمد مرادی افزود: با همکاری مدیریت بحران وزارت کشور و استانداری، پیگیر نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات آتش‌نشانان هستیم.