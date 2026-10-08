در گرامیداشت هفته فراجا مزار شهدای شهرستان نقده با حضور مسئولان اداری و خانواده شهدا گلباران و عطر افشانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت گرامیداشت هفته فراجا و تجدید بیعت با شهدا و امام شهدا بخصوص رهبر شهید مزار شهدای شهرستان نقده با حضور مسئولین اداری و خانواده شهدا گلباران و عطر افشانی شد.

همزمان با گرامیداشت هفته فراجا و برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای والا مقام انقلاب اسلامی و امام (ره) آیین معنوی گلباران و عطر افشانی مزار شهدای گرانقدر با حضور مسئولین اداری و نیرو‌های خدوم انتظامی و خانواده‌های شهدا برگزار شد.

در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته فراجا، یاد و خاطره حافظان امنیت کشور و وطن با قرائت فاتحه و نثار گل با آر مان‌های شهدا تجدید بیعت نمودند.

امنیت پایدار امروزی را مرهون خون پاک شهیدانی است که جان بر کف در مقابل تمامی تهدیدات دشمن ایستادند و جان را بر طبق اخلاص نهادند، هفته فراجا فرصت مغتنمی است تا با حضور بر مزار این کبوتران خونین بال، روحیه خدمتگزاری و ایثار را در خود بازخوانی کرده و با الگو گیری از سیره شهدا، در مسیر برقراری امنیت و آرامش برای مردم عزیز میهن اسلامی گام بر دارند.