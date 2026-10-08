نیویورک‌تایمز

انفجار‌ها ریاض را لرزاند؛ عربستان سعودی هدف مرگبارترین حملات حوثی‌ها تاکنون قرار گرفت

علت انفجار‌های صبح پنجشنبه هنوز روشن نیست. یک روز پس از آنکه مقام‌های سعودی اعلام کردند حملات حوثی‌ها به دو فرودگاه سه کشته بر جای گذاشته، عربستان در حالت آماده‌باش است.

یک دیپلمات آمریکایی چگونه گزارش‌های انتقادی درباره اسرائیل را سرکوب و دستکاری کرد

به گفته چند مقام و بر اساس اسنادی که به دست نیویورک‌تایمز رسیده، یکی از دستیاران ارشد مایک هاکبی، سفیر آمریکا، اطلاعات را به گونه‌ای تحریف می‌کرد که دولت نتانیاهو را در چهره‌ای مثبت نشان دهد.

«حرف‌هایش منطقی نیست»: ترامپ چگونه رأی‌دهندگان را از حزب جمهوری‌خواه دلسرد کرده است

نشانه‌هایی پدیدار شده که رأی‌دهندگان دلسرد جمهوری‌خواه ممکن است در انتخابات نوامبر در خانه بمانند؛ امری که می‌تواند بدون جذب رأی‌دهندگان تازه، به موج پیروزی دموکرات‌ها بینجامد.

اسرائیل و بریتانیا در آخرین لحظه برای جلوگیری از تعطیلی کامل کنسولگری بریتانیا در بیت‌المقدس شرقی به توافق رسیدند

اسرائیل تهدید کرده بود کنسولگری بریتانیا در بیت‌المقدس شرقی را که دهه‌ها مرکز ارتباط با فلسطینیان بوده، تعطیل کند. با توافق دقیقه نود، یک نمایندگی دیپلماتیک کوچک‌تر در آنجا باقی خواهد ماند.

واشنگتن‌پست

یک سال پس از طرح صلح ترامپ، غزه جنگ‌زده همچنان در رنج و بلاتکلیفی است

سه سال پس از حمله ۷ اکتبر، در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای انتخاب دوباره می‌جنگد، اوضاع غزه همچنان تیره است و بازسازی آن متوقف مانده است.

مقام‌های سابق دولت ترامپ به دنبال شغل در بخش نفت ونزوئلا که اکنون تحت کنترل آمریکاست

شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران مشتاق استخدام افرادی هستند که اخیراً به کاخ سفید دسترسی داشته‌اند و از سیاست دولت درباره ونزوئلا آگاهند یا ارتباطاتی در این زمینه دارند.

اوباما از تروی جکسون در رقابت سنای ایالت مین حمایت کرد

رئیس‌جمهور پیشین به رأی‌دهندگان گفت «مفتخر است» که به کارزار دموکرات‌ها برای کنار زدن سناتور جمهوری‌خواه سوزان کالینز پیوسته است.

۱.۶ میلیارد دلار تبلیغات انتخاباتی را بررسی کردیم؛ اینها نکات کلیدی است

همه درباره اقتصاد حرف می‌زنند، اما جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر اینکه چه موضوعات دیگری رأی‌دهندگان را در انتخابات میان‌دوره‌ای به پای صندوق می‌کشاند، توافق ندارند.

رویترز

زلنسکی: مذاکره‌کنندگان اوکراینی جمعه برای گفت‌و‌گو به آمریکا می‌روند

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز پنجشنبه اعلام کرد که مذاکره‌کنندگان اوکراینی روز‌های جمعه و شنبه برای گفت‌و‌گو به آمریکا سفر می‌کنند. او همچنین از دونالد ترامپ خواست فشار بر روسیه را افزایش دهد.

بریتانیا: کنسولگری در بیت‌المقدس به‌عنوان یک نمایندگی بریتانیا باز خواهد ماند

اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، روز پنجشنبه اعلام کرد ساختمان کنسولگری کل این کشور در بیت‌المقدس شرقی که اسرائیل دستور بستن آن را داده بود، باز می‌ماند. به گفته او، این ساختمان از این پس به‌عنوان یک نمایندگی مستقل و فعال بریتانیا به فلسطینیان خدمت خواهد کرد.

آمریکا با چرخشی در سیاست انزوای چندساله، مذاکرات مستقیم با ژنرال‌های میانمار را آغاز کرد

به گفته مقام‌های آمریکایی و افراد آگاه، دولت ترامپ گفت‌و‌گو‌های مستقیم با دولت منصوب ارتش میانمار را آغاز کرده است؛ تغییری چشمگیر در رویکرد واشنگتن.

قیمت نفت در پی ادامه نگرانی‌ها از عرضه خاورمیانه و حملات به کشتیرانی جهش کرد

قیمت نفت روز پنجشنبه به دلیل نگرانی‌های مداوم درباره عرضه از منطقه کلیدی تولید خاورمیانه، همزمان با افزایش حملات به کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، افزایش یافت.

آسوشیتدپرس

صدای انفجار در ریاض و فرودگاه پایتخت عربستان شنیده شد؛ دیگر تحولات خاورمیانه

روز پنجشنبه چند انفجار در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، شنیده شد. یکی از این انفجار‌ها در فرودگاه ریاض رخ داد و پرواز‌ها را متوقف کرد. علت انفجار‌ها هنوز روشن نیست، اما این رویداد در حالی رخ داده که حوثی‌های یمن، که از حمایت ایران برخوردارند، زیرساخت‌های این کشور را هدف قرار داده‌اند.

روبیو از اظهارنظر درباره اتهامات مربوط به گیلفویل خودداری کرد

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه صراحتاً از اظهارنظر درباره گزارشی تازه خودداری کرد. بر اساس این گزارش، کیمبرلی گیلفویل، سفیر آمریکا در یونان، پیش از آغاز مأموریتش رفتاری نادرست و احتمالاً غیرقانونی داشته است.

هزینه دارو‌های وارداتی از کانادا برای میلیون‌ها آمریکایی به دلیل یک قانون فدرال به‌شدت افزایش می‌یابد

میلیون‌ها آمریکایی که دارو‌های ارزان را از کانادا تهیه می‌کنند، ممکن است با اجرای یک مقررات گمرکی در اواخر این ماه دسترسی خود را از دست بدهند؛ تغییری که با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است.

ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن پس از مأموریت طولانی به سن‌دیگو بازمی‌گردد

ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن پس از رکورد طولانی‌ترین حضور بی‌وقفه در دریا در پشتیبانی از جنگ ایران، به سن‌دیگو بازمی‌گردد.

د هیل

توطئه علیه پایگاه هوایی در بریتانیا نگرانی‌ها درباره توان نظامی ایران را افزایش داد

خروج ناگهانی همه بمب‌افکن‌های ارتش آمریکا از یک پایگاه هوایی در بریتانیا در واکنش به احتمال حمله تروریستی، نگرانی‌ها را درباره توانایی ایران برای هدف قرار دادن اهدافی خارج از خاورمیانه و بسیار فراتر از برد موشک‌هایش افزایش داده است. گفته می‌شود این تهدید، یک حمله پهپادی احتمالی به دستور سپاه پاسداران ایران بوده است.

سخنرانی ترامپ در گردهمایی تگزاس با اعتراض قطع شد: «آن‌ها از سوی دشمنان کشورمان پول می‌گیرند»

رئیس‌جمهور ترامپ روز چهارشنبه در گردهمایی حمایت از کن پکستون، نامزد جمهوری‌خواه سنای تگزاس، با معترضانی روبه‌رو شد که سخنانش را قطع کردند و او مدعی شد این معترضان «از سوی دشمنان کشورمان پول می‌گیرند».

تلاش جمهوری‌خواهان برای کاهش قیمت بنزین با اختلافات درون‌حزبی به بن‌بست خورد

تلاش جمهوری‌خواهان برای کاهش قیمت سوخت در هفته‌های منتهی به روز انتخابات، در سنا به دلیل اختلاف میان قانون‌گذاران جمهوری‌خواه و اعضای دولت بر سر راه کاهش فشار قیمت بنزین بر مصرف‌کنندگان، از مسیر خارج شد.

کارشناسان: پست اف‌بی‌آی درباره ال‌سید ناقض قانون هچ است

ویدئوی تازه اف‌بی‌آی که دموکرات‌ها، از جمله عبدالله ال‌سید، نامزد سنای میشیگان، را بخشی از «جریان قطع بودجه پلیس» معرفی می‌کند، این شکایت را برانگیخته که این نهاد قانون هچ (منع فعالیت سیاسی کارمندان دولت) را نقض کرده است.

وال‌استریت‌ژورنال

قیمت نفت برنت در پی تنش‌های آمریکا و ایران و توفان ایسایاس بیش از ۴ درصد افزایش یافت

معامله‌گران در کنار تعطیلی تولید فراساحلی آمریکا پیش از رسیدن توفان ایسایاس، تشدید خطرات کشتیرانی در خلیج فارس و تنش‌های آمریکا و ایران را در نظر گرفتند و قیمت‌ها بالا رفت.

توطئه پهپادی مظنون ایران در بریتانیا پرسش‌هایی درباره امنیت پایگاه‌های غربی برانگیخت

گسترش جنگ پهپادی این پرسش را مطرح کرده که چگونه می‌توان از تجهیزات بزرگ و گران‌قیمتی مانند بمب‌افکن‌ها، حتی در هزاران کیلومتر دورتر از خطوط مقدم، محافظت کرد.

حوثی‌ها حملات به فرودگاه‌های عربستان را تشدید کردند؛ ۳ کشته و ده‌ها زخمی

این حملات مرگبار، درگیری میان پادشاهی سعودی و دشمنان مورد حمایت ایرانش در یمن را عمیق‌تر می‌کند.

دموکرات‌ها انتظار پیروزی در مجلس نمایندگان را دارند؛ این فهرست کار‌های آنهاست

حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها و رئیس احتمالی آینده مجلس، می‌گوید حزبش تلاش خواهد کرد هزینه‌های بهداشت و درمان را احیا کند و در برابر ترامپ بر سر تعرفه‌ها و جنگ ایران بایستد.

فاکس‌نیوز

اسناد اف‌بی‌آی دوران بایدن از نظارت گسترده بر سوزی وایلز پرده برداشت

اسناد از طبقه‌بندی خارج‌شده نشان می‌دهد اف‌بی‌آی دست‌کم ۳۹ تماس مرتبط با سوزی وایلز را ردیابی کرده و تماس‌های او با وکلا و مقام‌های کارزار انتخاباتی را زیر نظر داشته است.

در صورت تصاحب مجلس توسط دموکرات‌ها، جیم جردن گزینه احتمالی رهبری جمهوری‌خواهان است

جیم جردن، متحد نزدیک دونالد ترامپ، در حالی که قانون‌گذاران جمهوری‌خواه خود را برای تغییر کامل رهبری آماده می‌کنند، به‌عنوان یکی از نامزد‌های رهبری اقلیت مجلس نمایندگان مطرح شده است.

نماینده جمهوری‌خواه هشدار داد ارز دیجیتال بانک مرکزی، «پول کمونیستی» است و آمریکا را به آینده‌ای «ویران‌شهری» می‌برد

وارن دیویدسون، نماینده جمهوری‌خواه اوهایو، قصد دارد طرحی برای جلوگیری از ایجاد ارز دیجیتال بانک مرکزی ارائه کند.

نبرد بر سر ساعت تابستانی ادامه دارد؛ جمهوری‌خواهان مجلس سنا را برای توقف همیشگی تغییر ساعت تحت فشار گذاشتند

ترامپ پس از مخالفت تام کاتن، سناتور آرکانزاس، با «قانون حفاظت از نور خورشید» برای دائمی کردن ساعت تابستانی، شماره تلفن همراه او را منتشر کرد.