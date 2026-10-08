به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر در این مراسم با اشاره به اینکه برگزاری برنامه پرواز بادبادک‌ها یک نوع سرمایه گذاری برای داشتن کودکانی شاد، امیدوار، با انگیزه، خلاق و آینده ساز است، گفت: پرواز هر بادبادک در دل آسمان نشان از بلندپروازی‌ها و آینده نگری‌های کودکان این مرز و بوم است.

وی با بیان اینکه برای هفته ملی کودک برنامه‌های مختلفی با محوریت دقیق کودکان طراحی شده است، افزود: در این یک هفته بیش از ۴۰۰ برنامه فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی برای کودکان برگزار خواهد شد.

سمیه رسولی بیان کرد: فعالیت‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نه تنها به هفته کودک محدود نمی‌شود بلکه تمام روز‌های سال در خدمت کودکان است تا جامعه با حضور کودکان همواره شاد و امیدوار باشد.