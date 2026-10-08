استاندار اصفهان گفت: شورای فرهنگ عمومی باید از یک ساختار صرفاً مشورتی به قرارگاه عملیاتی تبدیل شود و با وحدت فرماندهی و الزام دستگاه‌ها به اجرای مصوبات، مسائل فرهنگی استان را به شکل مؤثرتری دنبال کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد در نشست شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و اعضای شورای فرهنگ مجلس شورای اسلامی و ستاد اجرایی جشنواره کودک و نوجوان و مدیران کل استان برگزار شد گفت: امسال برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با وجود شرایط دشوار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کاری بسیار سخت و پیچیده بود که با تلاش مجموعه‌های مختلف به سرانجام رسید.

وی با قدردانی از عوامل اجرایی، مدیران فرهنگی، هنرمندان و مجموعه شهرداری اصفهان در برگزاری این جشنواره افزود: برگزاری یک رویداد فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی، به‌ویژه در شرایط کنونی، نیازمند هماهنگی، برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف است و باید از ظرفیت‌های ایجادشده برای تقویت حوزه کودک و نوجوان استفاده کرد.

وی در ادامه با اشاره به دستور کار شورای فرهنگ عمومی استان، بر ضرورت تغییر رویکرد این شورا تأکید کرد و گفت: لازم است جلسات شورا از ساختار صرفاً مشورتی فاصله گرفته و به سمت یک قرارگاه عملیاتی فرهنگی حرکت کند.

استاندار اصفهان، تعیین اولویت‌های مشخص فرهنگی را از الزامات این رویکرد دانست و افزود: موضوعاتی مانند خانواده و سایر مسائل مهم فرهنگی باید به‌عنوان اولویت‌های مشخص در شورا دنبال شوند و ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای حل این مسائل در یک مسیر واحد قرار گیرد.

استاندار اصفهان همچنین بر تمرکز ظرفیت‌ها و منابع دستگاه‌های اجرایی در حوزه فرهنگ تأکید کرد و گفت: الزام‌آور کردن تخصیص بخشی از اعتبارات فرهنگی استان و هدایت این منابع به سمت برنامه‌هایی که در قالب پروژه‌های مشخص و بر اساس اسناد و اولویت‌های فرهنگی استان تعریف شده‌اند، باید مورد توجه قرار گیرد.

جمالی نژاد با تأکید بر ضرورت پژوهش‌محوری و مستند بودن تصمیمات فرهنگی افزود: مسائل فرهنگی باید بر اساس مطالعات علمی، پژوهش و اقتضائات واقعی استان بررسی و برای آنها راهکار‌های اجرایی تعریف شود؛ در این صورت می‌توان انتظار داشت تصمیمات شورا به اقداماتی مؤثر و قابل ارزیابی منجر شود.

استاندار اصفهان، وحدت فرماندهی را یکی دیگر از الزامات مدیریت مسائل فرهنگی دانست و گفت: برای جلوگیری از پراکندگی اقدامات، لازم است برخی موضوعات به‌صورت مشخص تعریف و روند اجرای آنها به‌طور مستمر رصد شود تا مشخص باشد هر دستگاه چه اقدامی انجام داده و نتیجه آن چه بوده است.

اجرای هماهنگ و پایش مستمر سند تحول فرهنگی استان

مهدی جمالی‌نژاد، در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی استان و در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی و ارائه گزارش سند تحول فرهنگی استان گفت: موضوع این سند از اهمیت ویژه‌ای برای استان برخوردار است و مباحثی همچون خانواده، سنت‌ها، سبک زندگی و دغدغه‌های فرهنگی مرتبط با نسل آینده در برش استانی آن مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه نسل جوان سرمایه و آینده کشور است، افزود: جوانان امروز با گرایش و اهتمام فراوان به رشد و پیشرفت، امید‌های آینده کشور هستند و باید میراث تاریخی، فرهنگی و آرمان‌هایی را که طی صد‌ها سال در این سرزمین شکل گرفته است، به نسل آینده منتقل کنیم.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: اجرای این سند نباید به شکل مجزا و جزیره‌ای توسط دستگاه‌ها دنبال شود، بلکه همه دستگاه‌های اجرایی باید با همدلی و هماهنگی برای تحقق اهداف آن پای کار باشند.

وی با اشاره به اهداف فرهنگی استان در سال‌های پیش‌رو گفت: امیدواریم در سه تا چهار سال آینده با اجرای سند تحول فرهنگی استان، شاهد اتفاقات مؤثری در حوزه فرهنگ باشیم و بتوانیم سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، فرهنگ بومی و تاریخی و فضای سالم و خانواده‌محور را در استان و شهر‌های آن تقویت کنیم..