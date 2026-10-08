ناظر گمرکات هرمزگان گفت: در نیمه نخست امسال بیش از ۱۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تن کالا به ارزش بیش از هشت میلیارد دلار به از گمرکات استان وارد و از آن صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ حسین سعیدی با اشاره به افزایش ۹۷ درصدی درآمد‌های گمرکی افزود: درآمد گمرکات استان در این مدت به یک میلیون و ۱۲۴ هزار و ۹۹۲ میلیارد ریال رسید.

وی گفت: سهم صادرات ۱۳ میلیون و ۷۳ هزار تن به ارزش چهار میلیارد و ۶۶ میلیون دلار و سهم واردات نیز یک میلیون و ۲۹۸ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۹۸۸ میلیون دلار است.

ناظر گمرکات هرمزگان گفت: در این مدت با وجود شرایط جنگی و آسیب دیدن بخشی از ساختمان‌ها و زیرساخت‌های گمرکی استان، روند اجرای تشریفات گمرکی و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی متوقف نشد.