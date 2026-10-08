شبکه مستند سیما امروز با پخش دو مستند «آقاسید» و «راه بالکان»، مخاطبان خود را به تماشای جلوه‌های معماری روستایی در زاگرس و واکاوی مسیر‌های ترانزیت بین‌المللی مواد مخدر دعوت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «آقاسید» با هدف معرفی روستای پلکانی سرآقاسید در ارتفاعات زاگرس مرکزی تولید شده است. این اثر به بررسی معماری منحصر‌به‌فرد، آداب‌ورسوم سنتی، کوچ عشایر بختیاری و ظرفیت‌های گردشگری این منطقه می‌پردازد.

مستند «آقاسید» امشب ساعت ۲۱ پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۵ خواهد بود.

همچنین مستند «راه بالکان» به واکاوی مسیر‌های ترانزیت قاچاق مواد مخدر به اروپا از طریق منطقه بالکان می‌پردازد.

این برنامه با بررسی ابعاد فعالیت شبکه‌های بین‌المللی قاچاق، اقدامات و تلاش‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با این پدیده را به تصویر می‌کشد.

«راه بالکان» امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۰ خواهد بود.

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