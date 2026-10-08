به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسعود بیات‌منش در آیین تجلیل از اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی برتر استان، با اشاره به نقش تعاون در توسعه و آبادانی گفت: همکاری و مشارکت در امور خیر و سازنده، علاوه بر اینکه یک ارزش اجتماعی است، ریشه در آموزه‌های دینی دارد و حوزه عمران، توسعه و آبادانی نیز از جمله عرصه‌هایی است که می‌توان با مشارکت و هم‌افزایی در آن اقدامات مؤثری انجام داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در اتاق تعاون استان افزود: حضور تخصص‌های مختلف در اتاق تعاون و تعامل این مجموعه با دستگاه‌های اجرایی، زمینه حل برخی مسائل تعاونی‌ها، به‌ویژه تعاونی‌های مسکن را فراهم کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان ادامه داد: در دوره اخیر، مشکلات چند تعاونی مسکن مربوط به کارمندان، کارگران و اقشار مختلف مردم که زمین‌هایی را خریداری کرده بودند، با همکاری مجموعه‌های مرتبط برطرف شد و این موضوع می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌های مناسب مسکن در بخش‌هایی از شهر زنجان را فراهم کند.

بیات‌منش با اشاره به سابقه فعالیت تعاونی‌ها در آماده‌سازی و واگذاری زمین در مناطق مختلف شهر زنجان گفت: بخش‌هایی از شهر از جمله گلشهر، فرهنگیان، کهن، بهارستان، بسیجیان، زیباشهر و الهیه، با نقش‌آفرینی تعاونی‌ها آماده‌سازی و به مردم واگذار شده است و این اقدامات در مقاطعی با قیمت‌های مناسب انجام شده است.

وی افزود: در برخی تعاونی‌ها، نبود تیم‌های فنی و تخصصی برای پیش‌بینی دقیق الزامات قانونی و حقوق شهرداری، موجب بروز مشکلاتی شده بود که در دوره اخیر با تقویت همکاری و استفاده از ظرفیت کارشناسی، بخشی از این مسائل برطرف شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در ادامه با تأکید بر ضرورت ورود تعاونی‌ها به حوزه‌های دارای مزیت استان گفت: زنجان در بخش‌های کشاورزی، دام و طیور، صنایع و صنایع معدنی دارای ظرفیت‌های قابل توجهی است و تعاونی‌ها می‌توانند با تجمیع سرمایه و توان تخصصی اعضا، حضور فعال‌تری در این حوزه‌ها داشته باشند.

بیات‌منش با اشاره به ظرفیت استان در تولید مرغ و دام افزود: برخی تعاونی‌های استان با استفاده از این مزیت‌ها توانسته‌اند خدمات مناسبی ارائه دهند و این تجربه می‌تواند در سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی نیز تکرار شود.

وی همچنین به ظرفیت‌های موجود در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کارگروه انرژی استان به صورت هفتگی تشکیل می‌شود و تصمیمات لازم در این حوزه اتخاذ می‌شود. تعاونی‌ها و شرکت‌های تعاونی نیز می‌توانند در حوزه‌های مرتبط با انرژی، از جمله اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، گاز و ساختمان سبز مشارکت کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌های روستایی نیز گفت: تشکیل تعاونی‌های دهیاری‌ها در سطح بخش یا دهستان می‌تواند به تجمیع ظرفیت و منابع دهیاری‌ها و اجرای مؤثرتر طرح‌های عمرانی کمک کند.

بیات‌منش افزود: با تجمیع بخشی از منابع دهیاری‌های یک بخش یا دهستان در قالب تعاونی، علاوه بر ایجاد درآمد از محل فعالیت‌های اقتصادی، می‌توان از ظرفیت تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای بخش روستایی نیز در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استفاده کرد.

وی شرکت‌های توسعه و عمران شهرستان‌ها را یکی از ظرفیت‌های مهم قانونی در حوزه توسعه دانست و گفت: این ظرفیت در استان زنجان تاکنون بیشتر از جنبه شکلی مورد توجه قرار گرفته و لازم است از ظرفیت واقعی آن برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استفاده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: با همکاری اتاق تعاون و سازمان همیاری شهرداری‌های استان، باید زمینه فعال شدن شرکت توسعه و عمران شهرستان زنجان فراهم شود تا این شرکت به یک بازوی اجرایی توانمند برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای شهرستان تبدیل شود.

بیات‌منش افزود: پروژه‌های مختلفی برای اجرای این ظرفیت پیش‌بینی شده است و همچنین زمین‌هایی در محدوده شهر وجود دارد که به دلیل مسائل مربوط به متولی و نحوه تصدی‌گری، امکان استفاده مناسب از آنها فراهم نشده است؛ شرکت‌های توسعه و عمران شهرستان‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت قانونی خود در این زمینه نقش‌آفرینی کرده و زمینه بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها و توسعه شهر‌ها و شهرستان‌ها را فراهم کنند.