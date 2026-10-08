به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید احترامی اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری در مجموع ۹ هزار و ۳۲ انشعاب در شرکت توزیع نیروی برق اهواز به فروش رسیده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و ۷۲۶ انشعاب بوده و بر این اساس، شاهد رشد ۹۱ درصدی فروش انشعاب بوده‌ایم.

وی افزود: در منطقه پنج نیز در ۶ ماهه نخست امسال یک هزار و ۲۲۶ انشعاب به فروش رسیده که در مقایسه با ۶۲۳ انشعاب فروخته‌شده در مدت مشابه سال گذشته، بیانگر رشد ۹۷ درصدی است.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز با قدردانی از تلاش کارکنان در اجرای طرح «مهتاب» گفت: شرکت توزیع نیروی برق اهواز هفته گذشته در میان ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق کشور به عنوان رتبه برتر شناخته شد، اما همچنان ظرفیت زیادی برای افزایش عملکرد وجود دارد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه فروش شمارشگر‌های برق عنوان کرد: در برخی شرکت‌های توزیع، عملکرد بسیار بالایی در این بخش ثبت شده است؛ به عنوان نمونه، در آذربایجان غربی حدود ۶ هزار و ۶۰۰ شمارشگر به فروش رسیده، در حالی که عملکرد شرکت توزیع نیروی برق اهواز در ماه گذشته ۸۱ مورد بوده است.

احترامی ادامه داد: در صورتی که امکان فروش انشعاب دائم یا غیردائم وجود نداشته باشد، باید از ظرفیت شمارشگر‌ها استفاده کرد؛ این موضوع می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه فروش انشعاب و تامین برق مشترکان باشد و لازم است همه مناطق از ظرفیت‌های موجود در این زمینه استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت مشترکان دیماندی گفت: در منطقه پنج تاکنون ۸۱ مورد شمارشگر به فروش رسیده که ۱۱ مورد آن مربوط به این منطقه بوده و در بخش دیماند نیز ۲۹ مشترک مورد توجه قرار گرفته‌اند.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در حریم شبکه و سایر نقاط برای توسعه فروش شمارشگر تاکید کرد و گفت: سایر شرکت‌های توزیع نیز به خوبی از این ظرفیت استفاده می‌کنند و لازم است در شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیز این موضوع با جدیت دنبال شود.

وی در ادامه با اشاره به طرح تامین برق صنوف سیار اظهار کرد: در این زمینه اقدامات و پیگیری‌هایی انجام شده و پیشنهاد استفاده از تابلو برای تامین برق صنوف سیار مطرح شده است.

احترامی تصریح کرد: اگر منطقه پنج به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شود؛ در صورت وجود تابلو در شرکت می‌توان از ظرفیت آن استفاده کرد و اگر نیاز به مجوز وجود داشته باشد، مکاتبات لازم نیز انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: در صورت موفقیت این طرح در منطقه پنج، می‌توان آن را در سایر مناطق نیز اجرا کرد.

رشد ۲۶ درصدی تعویض کنتور‌های هوشمند

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت هوشمندسازی شبکه گفت: یکی از محور‌های اصلی طرح مهتاب در روز‌های دوشنبه، هوشمندسازی شبکه و نصب و تعویض کنتور‌های هوشمند است.

وی افزود: شرکت توزیع نیروی برق اهواز در هفته گذشته یک هزار و ۲۶۱ مورد تعویض کنتور هوشمند انجام داده و در میان شرکت‌های توزیع در رتبه چهارم قرار گرفته است؛ همچنین در گزارش روز گذشته نیز با ثبت ۳۳۱ مورد، رتبه چهارم شرکت‌های توزیع را به خود اختصاص داده‌ایم.

احترامی با اشاره به موجودی تجهیزات در انبار شرکت گفت: در حال حاضر حدود ۲۷ هزار و ۸۰۰ کنترل تک‌فاز در انبار موجود است و در ارزیابی‌های جدید، عملکرد شرکت‌ها متناسب با میزان موجودی انبار نیز مورد سنجش قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست امسال ۱۴ هزار و ۹۰۵ مورد تعویض کنتور هوشمند در کل شرکت انجام شده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۱ هزار و ۸۴۲ مورد بوده و بر این اساس، رشد ۲۶ درصدی در این بخش ثبت شده است.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز افزود: در منطقه پنج نیز امسال سه هزار و ۶۵۰ کنتور هوشمند تعویض شده که در مقایسه با سه هزار و ۴۸ مورد در سال گذشته، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

ضرورت افزایش سرعت هوشمندسازی در منطقه پنج

احترامی با اشاره به عملکرد منطقه پنج در نیمه دوم سال گذشته گفت: بخش عمده تعویض کنتور‌های هوشمند و هوشمندسازی در این منطقه از ابتدای مهرماه سال گذشته انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: منطقه پنج سال گذشته در مجموع ۱۰ هزار و ۱۵۶ کنتور را تعویض کرد که ۶ هزار و ۵۰۶ مورد آن تنها در نیمه دوم سال انجام شد.

پیش از این مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز اعلام کرده بود که تاکنون بالغ بر ۲۱ هزار و ۵۴۵ انشعاب غیرمجاز با اجرای طرح مهتاب جمع آوری شده و تعداد هشت هزار کنتور معیوب تعویض و یک هزار و ۹۸۰ کنتور دیگر نیز در مراحل تعویض است.