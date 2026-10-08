آتش سوزی کارگاه تینر جاده فساران اصفهان با همکاری آتش نشانان ۸ ایستگاه مهار شد ولی با توجه به وجود مواد قابل اشتعال عملیات اطفا ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: ساعت ۹:۵۷ صبح امروز وقوع حریق گسترده در یک کارگاه تینر واقع در جاده فساران به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که با توجه به مجاورت محل حادثه با انبار کاه یک گاوداری، بلافاصله تیم‌های عملیاتی اعزام شدند.

مجتبی دهقانی افزود: به دلیل گستردگی حریق و وجود مواد قابل اشتعال، نیرو‌های عملیاتی از ۸ ایستگاه آتش‌نشانی به همراه آتش‌نشانان مناطق، نیرو‌های آتش‌نشانی شهر‌های اطراف برای کنترل وضعیت به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با تأکید بر حساسیت عملیات افزود: عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد و جزئیات تکمیلی این حادثه و علت وقوع آن، پس از بررسی‌های نهایی اعلام خواهد شد.