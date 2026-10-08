پخش زنده
امروز: -
همزمان با گرامیداشت هفته فراجا، آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای شهرستان سلماس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با گرامیداشت هفته فراجا، آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای شهرستان سلماس برگزار شد.
در این آیین جمعی از مردم و مسئولان با حضور در گلزار شهدای سلماس، با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.
شرکتکنندگان همچنین با تجدید میثاق با آرمانهای شهدا بر ادامه راه شهیدان و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.