همزمان با گرامیداشت هفته فراجا، آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای شهرستان سلماس برگزار شد.

غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای سلماس به مناسبت هفته فراجا

غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای سلماس به مناسبت هفته فراجا

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با گرامیداشت هفته فراجا، آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای شهرستان سلماس برگزار شد.

در این آیین جمعی از مردم و مسئولان با حضور در گلزار شهدای سلماس، با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان همچنین با تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا بر ادامه راه شهیدان و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.