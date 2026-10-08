معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در شیراز بر حمایت از تولید، رفع موانع فعالیت واحد‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امیری اصفهانی در نشست با جمعی از کارآفرینان، تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و مدیران بنگاه‌های اقتصادی کشور در شیراز، این فعالان را از ظرفیت‌های مؤثر و فرهیخته عرصه اقتصادی کشور دانست و گفت: به دلیل گستردگی مسائل و دغدغه‌های مطرح‌شده، مقرر شد در هفته آینده نشست مفصل‌تری با فعالان اقتصادی برگزار و موضوعات و مشکلات آنان به صورت کامل بررسی شود.

وی افزود: قوه قضاییه تلاش می‌کند در چارچوب قانون و اختیارات خود، مشکلات فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار دهد و تولید ثروت، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید در صدر برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گیرد.

امیری اصفهانی با تأکید بر ضرورت رفع موانع تولید گفت: دستگاه قضایی در بخش‌هایی که این موانع مستقیماً به قوه قضاییه مربوط می‌شود، برای رفع آنها اقدام خواهد کرد و در مواردی که مشکلات مربوط به سایر دستگاه‌های حکمرانی باشد نیز، در چارچوب وظایف قانونی برای حل آنها کمک می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: حکمرانی مطلوب بدون نقش‌آفرینی مردم امکان‌پذیر نیست و سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان نهاد‌های سازمان‌یافته مردمی می‌توانند در اصلاح جامعه، کاهش ناهنجاری‌ها و پیشگیری از وقوع جرم نقش مؤثری داشته باشند.

وی افزود: ارتباط مستمر سمن‌ها با مردم، این امکان را فراهم می‌کند که واقعیت‌های جامعه و عوامل ایجادکننده ناهنجاری‌ها در کوتاه‌ترین زمان به دستگاه قضایی منتقل شود.

امیری اصفهانی تأکید کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد پیش از آنکه ابزاری برای دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم باشند، یاور مردم در استیفای حقوق آنان هستند.

وی در پایان از سازمان‌های مردم‌نهاد خواست از ظرفیت و جایگاه خود برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و اصلاح جامعه استفاده کنند و گفت: اگر نسبت به این فرصت‌ها بی‌توجهی شود، ممکن است فرصت‌ها خیلی زود از دست بروند.