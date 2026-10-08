به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهرام رییسی در قرارگاه جنگ اقتصادی استان گفت:در دومین رویداد نمایشگاه سرمایه‌گذاری اصفهان، برای نخستین بار بازار بیمه نیز با هدف هدایت منابع خود به سمت طرح‌های بخش خصوصی و طرح‌های توسعه‌ای استان وارد فرآیند سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی افزود: در برنامه‌ریزی این دوره، تمرکز اصلی بر نظام‌های تأمین مالی قرار گرفته و تلاش شده است شرکت‌های تأمین سرمایه، بانک‌ها، بازار سرمایه و سایر ظرفیت‌های مالی در کنار دستگاه‌های اجرایی حضور داشته باشند.

رییسی افزود: در این رویداد، چهار تا پنج طرح به عنوان طرح‌های ممتاز و راهبردی، حدود ۲۰ طرح به عنوان طرح‌های منتخب، ۴۰ طرح در قالب ویترین سرمایه‌گذاری و بیش از ۴۰۰ طرح در قالب بانک جامع فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارائه خواهد شد.

رئیسی ادامه داد: رویکرد این دوره آن است که پیش از برگزاری رویداد، پروژه‌های شاخص به ابزار مناسب تأمین مالی متصل شوند و مذاکرات لازم با نهاد‌های مالی انجام گیرد تا در زمان برگزاری اکسپو، فرآیند تأمین مالی این طرح‌ها به مراحل نهایی برسد.

مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان افزود: افتتاحیه اکسپو سرمایه‌گذاری اروند، رویداد مشترک سرمایه‌گذاری اصفهان و چهارمحال و بختیاری، رویداد سرمایه‌گذاری مشترک اصفهان و ترکیه و حضور یک هیأت قدرتمند سرمایه‌گذاری از چین از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این دوره است.

وی افزود: هیأت چینی با حضور سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف، از جمله مجموعه هتل‌های شانگری‌لا، در این رویداد حضور خواهد داشت و برنامه‌ریزی شده است این هیأت در روز نخست اکسپو در نشست‌های تخصصی سرمایه‌گذاری شرکت کند.