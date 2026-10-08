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مدیرکل سرمایهگذاری استانداری اصفهان از ارائه بیش از ۴۰۰ فرصت سرمایهگذاری در دومین رویداد نمایشگاه (اکسپو) سرمایهگذاری اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهرام رییسی در قرارگاه جنگ اقتصادی استان گفت:در دومین رویداد نمایشگاه سرمایهگذاری اصفهان، برای نخستین بار بازار بیمه نیز با هدف هدایت منابع خود به سمت طرحهای بخش خصوصی و طرحهای توسعهای استان وارد فرآیند سرمایهگذاری میشود.
وی افزود: در برنامهریزی این دوره، تمرکز اصلی بر نظامهای تأمین مالی قرار گرفته و تلاش شده است شرکتهای تأمین سرمایه، بانکها، بازار سرمایه و سایر ظرفیتهای مالی در کنار دستگاههای اجرایی حضور داشته باشند.
رییسی افزود: در این رویداد، چهار تا پنج طرح به عنوان طرحهای ممتاز و راهبردی، حدود ۲۰ طرح به عنوان طرحهای منتخب، ۴۰ طرح در قالب ویترین سرمایهگذاری و بیش از ۴۰۰ طرح در قالب بانک جامع فرصتهای سرمایهگذاری ارائه خواهد شد.
رئیسی ادامه داد: رویکرد این دوره آن است که پیش از برگزاری رویداد، پروژههای شاخص به ابزار مناسب تأمین مالی متصل شوند و مذاکرات لازم با نهادهای مالی انجام گیرد تا در زمان برگزاری اکسپو، فرآیند تأمین مالی این طرحها به مراحل نهایی برسد.
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری اصفهان افزود: افتتاحیه اکسپو سرمایهگذاری اروند، رویداد مشترک سرمایهگذاری اصفهان و چهارمحال و بختیاری، رویداد سرمایهگذاری مشترک اصفهان و ترکیه و حضور یک هیأت قدرتمند سرمایهگذاری از چین از جمله برنامههای پیشبینیشده در این دوره است.
وی افزود: هیأت چینی با حضور سرمایهگذاران حوزههای مختلف، از جمله مجموعه هتلهای شانگریلا، در این رویداد حضور خواهد داشت و برنامهریزی شده است این هیأت در روز نخست اکسپو در نشستهای تخصصی سرمایهگذاری شرکت کند.