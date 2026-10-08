فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در جمع روحانیان و ماموستا‌های شیعه و سنی در شهر بوکان، بر تقویت همبستگی میان پیروان مذاهب مختلف، به عنوان یک ضرورت راهبردی برای صیانت از حاکمیت ملی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نقش محوری وحدت مذهبی و بلوغ سیاسی اقوام کرد در حفظ امنیت ملی، جهاد تبیین، وظیفه روحانیون و ماموستا‌های منطقه در مواجهه با توطئه‌های نوین دشمنان است.

سرتیپ پاسدار محمد حسین رجبی فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجان غربی در همایش هم‌اندیشی روحانیون و ماموستا‌های شیعه و سنی در شهر بوکان، با اشاره به حساسیت‌های موجود در جغرافیای منطقه و جهان اسلام، بر این نکته تأکید کرد که در این برهه تاریخی، تقویت همبستگی میان پیروان مذاهب مختلف، نه تنها یک توصیه اخلاقی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای صیانت از حاکمیت ملی است.

وی با یادآوری آیات و روایات مربوط به اهمیت وحدت، اظهار داشت که دستور الهی برای تمسک به حبل‌الله، در واقع نقشه راه عبور از بحران‌های امنیتی و اجتماعی است که دشمنان با هدف تضعیف بنیان‌های جمهوری اسلامی طراحی کرده‌اند.

فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجان‌غربی در ادامه سخنان خود، با نگاهی تحلیلی به تحولات سیاسی منطقه، به نقش هوشمندانه اقوام کرد و ماموستا‌های غیور اشاره کرد و گفت: برخلاف تصورات غلط و پروپاگاندای رسانه‌های بیگانه، این عزیزان با درک عمیق از اقتضائات زمانه، همواره در کنار نظام اسلامی ایستاده‌اند.

وی افزود: بلوغ سیاسی این اقوام در تشخیص نقشه‌های تجزیه‌طلبانه و عدم تسلیم در برابر وسوسه‌های دشمنان، نمونه‌ای بارز از هوشیاری ملی است که می‌تواند تمامی طرح‌های نفوذ را در نطفه خفه کند.

سرتیپ رجبی خاطرنشان کرد: این هوشمندی، برخاسته از ایمان عمیق و پیوند ناگسستنی با ارزش‌های انقلاب اسلامی است که باعث شده تا در بحرانی‌ترین لحظات، برخلاف خواست دشمن، مسیر پایداری و حاکمیت ملی را برگزینند.

وی با اشاره به وضعیت جاری در بلاد اسلامی، به‌ویژه جنایات صورت گرفته در غزه و لبنان، بر ضرورت همگام شدن با مجاهدان راه حق تأکید کرد و گفت: مردم عزیز فلسطین با وجود تمام آسیب‌ها، با نگاهی سرشار از ایمان، جهاد را بزرگترین نعمت الهی می‌دانند.

سرتیپ محمد حسین رجبی با استناد به این الگوی مقاومت، خاطرنشان کرد: وظیفه روحانیون و ماموستا‌های منطقه، الگوبرداری از این روحیه و انتقال آن به نسل‌های جوان است.

وی با بیان اینکه در عصر حاضر، میدان جنگ تنها محدود به سلاح‌های فیزیکی نیست، بر ضرورت "جهاد تبیین" تأکید کرد و افزود: مبارزه با جنگ‌های نرم و تبیین حقایق در برابر شبهات، نیازمند مهارتی فراتر از روایتی سنتی است.

سرتیپ محمد حسین رجبی تصریح کرد: روحانیت باید در تمامی عرصه‌ها، از محراب‌ها گرفته تا فضای مجازی، به عنوان تبیین‌گر حقیقت و حامی امیدآفرینی عمل کند تا فضای جامعه از تسلیم و ناامیدی پاک شده و با قدرت به مقابله با شایعات بپردازد.



وی با اشاره به اینکه هدف از این نشست‌ها، نه تنها بررسی مسائل مذهبی، بلکه هم‌افزایی برای حل مشکلات ملموس مردم است، اظهار داشت: تمامی مطالبات مطرح شده توسط برادران عزیز در این همایش، از مسائل زیرساختی گرفته تا نارسایی‌های خدماتی، به دقت شنیده شده و پیگیری آنها در سطوح استانی و ملی با جدیت دنبال خواهد شد.

در پایان، سرتیپ پاسدار محمد حسین رجبی با تجدید نظر بر ضرورت حفظ وحدت و ایستادگی در برابر جریان‌های تکفیری و ضد انقلاب، خاطرنشان کرد: پیروزی‌های اخیر نظام اسلامی، نشان‌دهنده شکست طرح‌های بزرگ دشمنان برای تجزیه کشور است.

وی تأکید کرد: با تکیه بر هوشیاری مردمی و نقش راهنمای روحانیت، ایران و آذربایجان غربی همواره در برابر موج‌های دشمن‌سازی، به عنوان یک سنگر استوار و غیرقابل نفوذ باقی خواهند ماند و وعده داد که با تقویت پیوند‌های اجتماعی و مذهبی، مسیر پیروزی و تثبیت اقتدار ملی همواره هموار خواهد بود.