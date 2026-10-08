هجدهمین یادواره ۳۵ شهید مازندرانی شرق کشور که در دهه ۶۰ در استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدند، در جویبار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سردار جاهد، رئیس سازمان پیشکسوتان سپاه کشور، در این مراسم گفت: مردم ایران به‌ویژه مردم مازندران در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان حوادث و ناامنی‌های کردستان، بلوچستان و شرق کشور، نقش مؤثری در دفاع از انقلاب و تأمین امنیت داشتند.

وی افزود: جوانان این سرزمین با ایثار و رشادت، جان خود را در راه دفاع از کشور فدا کردند و با مجاهدت آنان، امنیت و آرامش در مناطق مختلف برقرار شد.

سردار موازی، مسئول برگزاری یادواره نیز گفت: این مراسم با محوریت گرامیداشت ۳۵ شهید شرق کشور که در سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدند، هرساله برگزار می‌شود و امسال هجدهمین سال برگزاری آن است.

جاهد تصریح کرد: این شهدا از مناطق شرق مازندران و شرق گلستان بودند که در دهه ۶۰ در راه دفاع از کشور و برقراری امنیت به شهادت رسیدند.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و یادواره‌های شهدا در طول سال و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیگر برنامه‌های برگزارکنندگان این یادواره عنوان شد.