معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر شتاب‌بخشی به اجرای نظام ارجاع سلامت گفت: هدف‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که هر ایرانی یک پزشک خانواده داشته باشد و از مراقبت مستمر و پیشگیرانه سلامت برخوردار شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل قائم‌پناه در جلسه بررسی پیشرفت نظام ارجاع سلامت در استان اردبیل با اشاره به سرانه هزینه‌های سلامت در کشور، اظهار کرد: باید مشخص شود از مجموع هزینه‌ای که برای سلامت هر فرد در کشور می‌شود، چه میزان برای سلامت اجتماعی و بیمه و مراقبت‌های سطح یک، دو و سه هزینه می‌شود. برای نمونه، اگر برای هر نفر، ۱۸ میلیون تومان هزینه می‌شود و جمعیت مشکین‌شهر حدود ۱۷۵ هزار نفر است، باید مشخص شود چه میزان از این منابع برای سلامت این جمعیت اختصاص می‌یابد و این پول به کجا می‌رود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: این منابع باید به شبکه سلامت داده شود، به شرطی که شبکه اعلام کند چه میزان جمعیت را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ یعنی افرادی که به پزشکان منتسب شده‌اند و پزشک خانواده مراقبت از آنها را برعهده دارد.

قائم‌پناه با بیان اینکه ایده‌آل ما این است که هر ایرانی یک پزشک خانواده داشته باشد، گفت: امروز پرونده پزشکی زنی ۴۰ ساله با وزن ۸۰ کیلوگرم را دیدم که دیابت و فشار خون داشت. اگر مراقبت به‌درستی انجام شود، وزن این فرد پایین می‌آید، میزان داروی مورد نیازش کاهش می‌یابد و از عوارض دیابت جلوگیری می‌شود. منظور من از این اقدامات این است که باید کمک کنیم؛ بنابراین خواهش من این است به این کار سرعت دهید تا بتوانیم اعلام کنیم حداقل از ۱۶۰ هزار نفر، ۱۰۰ هزار نفر منتسب شده‌اند.

وی با اشاره به موضوع سلامت اجتماعی نیز اظهار کرد: پزشک خانواده نباید فقط به این موضوع توجه کند که ۴ هزار نفر تحت پوشش دارد؛ بلکه باید به سراغ مسائل اجتماعی نیز برود. اینکه زباله شهر یا فاضلاب حل شود و به مردم آموزش داده شود که ورزش و تحرک و حتی دوچرخه‌سواری چقدر می‌تواند به سلامت آنها کمک کند، بحث دیگری است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: در موضوع افسردگی نیز باید بازخورد پزشک داشته باشیم. بازخورد پزشک این است که روانپزشک و روانشناس در مرکز بهداشتی فعال باشند و به سراغ خانواده بروند و بررسی کنند چرا یک جوان افسرده شده است و با همه وجود امید را به زندگی او برگردانند؛ بنابراین تیم سلامت را کنار پزشک خانواده فعال کنید و افراد را به پزشک منتسب کنیم.

قائم‌پناه گفت: دیگر بحث بیمه و پرداخت نکردن وجود ندارد؛ طبیعی است که در برابر هر تغییری مقاومت وجود داشته باشد. وقتی حتی خانه خود را عوض می‌کنید، مقاومت وجود دارد. پزشک خانواده باید بتواند با بیمار خود تماس بگیرد و مثلا بگوید آزمایش را انجام نداده‌اید یا در معرض این خطرات هستید و... لطفاً مراجعه کنید تا این کار‌ها انجام شود و شش ماه بعد دوباره وضعیت شما بررسی شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: پزشک باید با زبان خوب با مردم صحبت کند و بگوید من مراقب شما هستم. با این کار هم هزینه‌های بیمه پایین می‌آید، هم هزینه بیمه مردم کاهش پیدا می‌کند و هم سلامت جامعه ارتقا می‌یابد. تجربه دنیا نیز این را نشان می‌دهد و همه کشور‌های دنیا این مسیر را طی کرده‌اند.

وی بر ضرورت سرعت بخشیدن به اجرای طرح تأکید کرد و گفت: هر روز نباید درباره بودجه و کمبود پول صحبت کنیم. همچنین پزشکان باید سرانه مراکز پایلوت را دریافت کنند. ایرادی که گرفتم این بود که ما از کجا بدانیم چند پزشک و چند خانواده داریم؟ چگونه می‌خواهید پول بدهید؟

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان گفت: مردم نیز باید علاقه‌مند شوند؛ علاقه‌مند شدن مردم یعنی در عمل ببینند که تحت مراقبت پزشک هستند و این مراقبت برای آنها مزایا دارد و رایگان است و پولی بابت آن نمی‌دهند. یک نفر از نظر جسمانی از آنها مراقبت می‌کند. بعید می‌دانم مردم این موضوع را نپذیرند.