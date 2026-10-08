مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از برگزاری نشست تخصصی روسای مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه‌های مادر استان‌های کشور و استان تهران، هم‌زمان با روز جهانی و هفته ملی سلامت روان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، دکتر حمیدرضا حسن‌آبادی با اشاره به برگزاری این نشست در روز ۱۸ مهر گفت: ارتقای سلامت روان دانشجویان نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، سیاست‌گذاری هماهنگ و بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه‌هاست و این نشست با هدف تقویت همین هماهنگی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این برنامه، روسای مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه‌های مادر استان‌های سراسر کشور و دانشگاه‌های استان تهران گرد هم می‌آیند تا ضمن تبادل تجربه‌ها، مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های حوزه سلامت روان دانشجویان را مورد بررسی قرار دهند.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با اشاره به شعار سال ۱۴۰۵ دفتر مشاوره و سلامت با عنوان «خودمراقبتی و دیگرمراقبتی؛ مسئولیتی آگاهانه و حرفه‌ای» اظهار کرد: توجه به سلامت روان تنها به مداخلات درمانی محدود نمی‌شود و تقویت خودمراقبتی، پیشگیری، آموزش و ایجاد محیط دانشگاهی حمایتگر از مهم‌ترین محور‌هایی است که باید به صورت هدفمند دنبال شود.

حسن‌آبادی ادامه داد: یکی از بخش‌های اصلی این نشست، برگزاری پنل تخصصی با موضوع «سیاست‌گذاری و اقدامات بنیادین در حوزه سلامت روان دانشجویان» است که در آن مدیران و متخصصان این حوزه به بررسی چالش‌ها، اولویت‌ها و راهکار‌های اجرایی خواهند پرداخت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بخش دیگری از نشست به هم‌اندیشی درباره سیاست‌گذاری سالانه دانشگاه‌ها اختصاص دارد تا با استفاده از تجربه مراکز مختلف، زمینه برای هماهنگی بیشتر و طراحی برنامه‌های اثربخش‌تر در حوزه مشاوره، بهداشت و سلامت دانشجویان فراهم شود.

حسن‌آبادی در پایان گفت: این نشست با میزبانی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری و اجرای مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه پیام نور برگزار می‌شود و انتظار می‌رود نتایج آن به تقویت تعامل میان مراکز مشاوره و بهداشت و توسعه برنامه‌های منسجم‌تر برای ارتقای سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان منجر شود.