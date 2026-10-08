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رقابتهای لیگ نوجوانان کشتی آزاد ایران به یاد شهدای دانشآموز میناب در سمنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محسن ایزدبخش، مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان گفت : در این مسابقات تیمهای استانهای خراسان رضوی، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و سمنان حضور دارند
محمد قدیری، سرپرست مسابقات کشتی کشور نیز گفت: در مجموع ۷۵ کشتیگیر در این دوره از مسابقات با یکدیگر به رقابت میپردازند.
کشتیگیران حاضر در این رقابتها در ۱۰ وزن و اوزان ۴۵ تا ۱۱۰ کیلوگرم روی تشک میروند.
کشتیگیران با اشاره به سطح فنی مسابقات، حضور ورزشکاران توانمند و رقابت نزدیک تیمها، بر کیفیت بالای این دوره از مسابقات تأکید کردند.
این رقابتها در راستای توسعه و تقویت کشتی پایه و شناسایی استعدادهای نوجوان این رشته برگزار می شود.