به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محسن ایزدبخش، مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان گفت : در این مسابقات تیم‌های استان‌های خراسان رضوی، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و سمنان حضور دارند

محمد قدیری، سرپرست مسابقات کشتی کشور نیز گفت: در مجموع ۷۵ کشتی‌گیر در این دوره از مسابقات با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

کشتی‌گیران حاضر در این رقابت‌ها در ۱۰ وزن و اوزان ۴۵ تا ۱۱۰ کیلوگرم روی تشک می‌روند.

کشتی‌گیران با اشاره به سطح فنی مسابقات، حضور ورزشکاران توانمند و رقابت نزدیک تیم‌ها، بر کیفیت بالای این دوره از مسابقات تأکید کردند.

این رقابت‌ها در راستای توسعه و تقویت کشتی پایه و شناسایی استعداد‌های نوجوان این رشته برگزار می شود.