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مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر از آغاز ویژهبرنامههای هفته ملی کودک و اجرای بیش از ۴۰۰ برنامه متنوع در سراسر استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سمیه رسولی در آیین گشایش برنامههای هفته ملی کودک، با تبریک این ایام به همه کودکان هماستانی و خانوادهها اظهار کرد: همزمان با مرکز استان، زنگ آغاز ویژهبرنامههای هفته ملی کودک در تمامی شهرستانها و مناطقی از استان که دارای مراکز کانون پرورش فکری هستند، به صدا درآمده است.
وی با اشاره به تدارک گسترده کانون برای این ایام افزود: در طول هفته ملی کودک بیش از ۴۰۰ ویژهبرنامه با محوریت کودکان و خانوادهها در سطح استان بوشهر برگزار میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، ایجاد نشاط اجتماعی و تزریق روحیه شادابی و امیدآفرینی به جامعه را از مهمترین اهداف این برنامهها برشمرد و تأکید کرد: شعار امسال هفته ملی کودک «لبخند کودکان، الفبای وطن» نامگذاری شده است؛ شعاری که پیوند ناگسستنی میان امید، آیندهسازی و فرزندان این مرزوبوم را نشان میدهد.