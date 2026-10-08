به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سمیه رسولی در آیین گشایش برنامه‌های هفته ملی کودک، با تبریک این ایام به همه کودکان هم‌استانی و خانواده‌ها اظهار کرد: هم‌زمان با مرکز استان، زنگ آغاز ویژه‌برنامه‌های هفته ملی کودک در تمامی شهرستان‌ها و مناطقی از استان که دارای مراکز کانون پرورش فکری هستند، به صدا درآمده است.

وی با اشاره به تدارک گسترده کانون برای این ایام افزود: در طول هفته ملی کودک بیش از ۴۰۰ ویژه‌برنامه با محوریت کودکان و خانواده‌ها در سطح استان بوشهر برگزار می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، ایجاد نشاط اجتماعی و تزریق روحیه شادابی و امیدآفرینی به جامعه را از مهم‌ترین اهداف این برنامه‌ها برشمرد و تأکید کرد: شعار امسال هفته ملی کودک «لبخند کودکان، الفبای وطن» نام‌گذاری شده است؛ شعاری که پیوند ناگسستنی میان امید، آینده‌سازی و فرزندان این مرزوبوم را نشان می‌دهد.