اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سفر به خوزستان با نماینده ولی‌فقیه در استان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در این دیدار گفت: با تدبیر و برنامه‌ریزی انجام‌شده، حضور در استان‌های جنوبی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

بروجردی افزود: در این سفر به سهم خود برای انجام هر اقدامی که در چارچوب وظایف کمیسیون و در جهت حل مسائل استان امکان‌پذیر باشد، اعلام آمادگی می‌کنیم.

وی ادامه داد: نشست اعضای کمیسیون با شورای تأمین استان خوزستان نیز برگزار می‌شود و در این نشست، موضوعات مختلف بررسی و متناسب با وظایف و اهمیت مسائل مطرح‌شده، اقدامات لازم پیگیری خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان نیز با اشاره به همجواری خوزستان با کشور عراق گفت: تعامل با عراق در حال پیشرفت است و ارتباط با مجموعه فرهیختگان این کشور، از جمله علما، ارتباطی قوی و مؤثر است.

موسوی‌فرد افزود: در ماه‌ها و روز‌های اخیر نیز نمونه‌های مختلفی از این هم‌افزایی را شاهد بوده‌ایم؛ از تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تا موضوع بسته شدن مرز‌ها که در همه این موارد، تعامل و همکاری میان دو طرف انجام شده است.

وی همچنین بر ضرورت رفع مشکلات در مرز شلمچه تأکید کرد و گفت: رفع مشکلات این مرز، به‌ویژه در بخش ورود مسافران عراقی به ایران، اهمیت دارد و باید پیگیری شود.