به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اردبیل در مراسم افتتاح این مدرسه با اشاره به اجرای نیمی از طرح‌های مدرسه‌سازی با مشارکت خیرین گفت: ۳۱۷ مدرسه استان در مرحله نخست اجرای طرح توسعه انرژی خورشیدی، مشمول نصب پنل‌های خورشیدی شد.

امیر لامعی جوان اظهار کرد: در هر کدام از این مدارس پنج کیلووات برق تولید خواهد شد که ظرفیت خوبی برای تامین برق و درآمدزایی برای مدارس استان خواهد بود.

وی ادامه داد: مدرسه شهید علی پیری هم که امروز افتتاح شد، دارای ۹ کلاس با هزینه کرد ۴۷ میلیارد تومان است که برای تامین برق به انرژی خورشیدی مجهز می‌باشد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اردبیل افزود: نشست‌های نهضت مدرسه‌سازی استان در راستای توزیع عادلانه امکانات آموزشی به طور مستمر برگزار می‌شود و به واسطه تامین اعتبار از محل منابع سفر رییس جمهور، جذب کمک‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها طرح‌های مرتبط را پیش بردیم.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد طرح‌های مدرسه‌سازی استان اردبیل با مشارکت خیرین اجرا می‌شود، تصریح کرد: هدف‌گذاری بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بود که بر اساس آن ضمن جذب کمک‌های مردمی، از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها نیز برای اجرای طرح‌ها استفاده کردیم.

لامعی جوان اضافه کرد: مهر امسال توانستیم به اندازه سه برابر میانگین پنج سال گذشته، مدرسه به آموزش و پرورش تحویل بدهیم.

در این مراسم، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با حضور در کلاس‌های درس، با دانش‌آموزان صحبت کرده و در جریان مطالبات معلمان قرار گرفت.

محمدجعفر قائم‌پناه با حضور در یکی از کلاس‌های درس، دقایقی پای صحبت دانش‌آموزان و معلمان نشست تا در جریان فرآیند آموزشی نوین با استفاده از تجهیزات هوشمند قرار گیرد.