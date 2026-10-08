در بازدید میدانی معاونان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ملی زمین و مسکن از طرح‌های نهضت ملی مسکن اهواز، روند تکمیل واحدها، رفع موانع اجرایی و برنامه تحویل واحد‌های آماده بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در سفر دو روزه معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن به استان، مسائل طرح‌های مسکن به صورت میدانی بررسی شد.

مجید سعید دریس‌زاده افزود: طرح نهضت ملی مسکن سپیدار اهواز با حضور معاونان بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن و مدیران کل دستگاه‌های مرتبط بررسی و مسائل اجرایی آن ارزیابی شد.

وی ادامه داد: طرح اکباتان نیز از دیگر طرح‌های مورد بررسی بود و روند آماده‌سازی واحدها برای افتتاح و واگذاری به متقاضیان مورد ارزیابی قرار گرفت.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: بیش از ۳۲۰ واحد از ۵۸۰ واحد باقی‌مانده طرح ۲ هزار واحدی نفت در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد و به‌زودی به متقاضیان تحویل می‌شود.

دریس‌زاده افزود: در طرح‌های اکباتان، ۲ هزار واحدی نفت، فرهنگ‌شهر و ۲ هزار واحدی سپیدار، بیش از ۹۰ درصد موانع مربوط به مجوزها، تأمین مالی، آماده‌سازی زمین و همکاری بانک‌ها برطرف شده است.

وی تأکید کرد: تکمیل زیرساخت‌ها و تأمین خدمات مورد نیاز از جمله مدرسه و مسجد، پیش از تحویل واحدها در دستور کار قرار دارد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان ابراز امیدواری کرد بخشی از واحدهای آماده نهضت ملی مسکن استان در آینده نزدیک با تأمین خدمات و امکانات لازم به متقاضیان واگذار شود.