حمله تروریستی به گشت انتظامی در محور مواصلاتی لخشک زاهدان

پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد؛ ساعتی قبل، گشت یگان تکاوری نصرت‌آباد در محور مواصلاتی لخشک زاهدان، حین انجام مأموریت و تأمین امنیت مردم، مورد حمله تروریستی اشرار مسلح قرار گرفت.