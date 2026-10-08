در نشست مسئولان انتظامی و فعالان اقتصادی کردستان بر تقویت همکاری پلیس و بخش خصوصی، رفع موانع اقتصادی و حمایت از تولید تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اهمیت امنیت اقتصادی در حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، محور نشست مسئولان انتظامی و فعالان اقتصادی کردستان بود.

سردار الهی، فرمانده انتظامی کردستان، با تأکید بر فعالیت تکلیف‌مدارانه پلیس گفت: گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی از اولویت‌های اصلی است .

سردار الهی تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، فعالان اقتصادی ومسئولان اجازه ندادند نیاز‌های مردم با مشکل مواجه شود.

عبدالملکی، رئیس اتاق بازرگانی کردستان، نیز در این جلسه امنیت اقتصادی را پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری و اشتغال دانست.