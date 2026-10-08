به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق قم از پایان برنامه خاموشی در بخش خانگی خبر داد و افزود: از هفته گذشته برنامه خاموشی در بخش خانگی اجرا نمی‌شود.

سید محمد ارجمندزاده تصریح کرد: خاموشی‌هایی که برخی اوقات در شبکه برق اتفاق می‌افتد ناشی از حوادث است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه خاموشی در بخش صنعت و کشاورزی همچنان ادامه دارد.

قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق قم تأکید کرد: هرچه مصرف برق به میزان تولید نزدیک‌تر شود، محدودیت‌های اعمال‌شده برای بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز سریع‌تر کاهش خواهد یافت و صنایع می‌توانند با ظرفیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

ارجمندزاده درباره محدودیت برق صنایع نیز گفت: امسال شرایط نسبت به سال گذشته بهتر بوده و برخلاف سال گذشته که در برخی مقاطع خاموشی در صنایع به سه روز در هفته می‌رسید، امسال بیشتر صنایع عمدتاً با محدودیت یک روز در هفته مواجه بوده‌اند و در برخی هفته‌ها این محدودیت به دو روز رسیده است.