اجرای طرح شهرک ترافیک در مدارس جویبار
طرح آموزش فرهنگ ترافیک و قوانین راهنمایی و رانندگی در مدارس شهرستان جویبار در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی جویبار گفت: این طرح با همکاری پلیس راهور، آموزش و پرورش و مدیران مدارس، بهویژه برای دانشآموزان دوره ابتدایی اجرا میشود.
سرهنگ قربانی افزود: دانشآموزان در این طرح، مفاهیم و قوانین ترافیکی را به صورت تئوری و عملی فرا میگیرند و با اصول ایمنی در تردد آشنا میشوند.
وی خاطرنشان کرد: دانشآموزان همچنین در قالب همیاران پلیس، در ترویج فرهنگ صحیح ترافیک و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مشارکت میکنند.