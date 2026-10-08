طرح آموزش فرهنگ ترافیک و قوانین راهنمایی و رانندگی در مدارس شهرستان جویبار در حال اجراست.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی جویبار گفت: این طرح با همکاری پلیس راهور، آموزش و پرورش و مدیران مدارس، به‌ویژه برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی اجرا می‌شود.

سرهنگ قربانی افزود: دانش‌آموزان در این طرح، مفاهیم و قوانین ترافیکی را به صورت تئوری و عملی فرا می‌گیرند و با اصول ایمنی در تردد آشنا می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان همچنین در قالب همیاران پلیس، در ترویج فرهنگ صحیح ترافیک و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مشارکت می‌کنند.