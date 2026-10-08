جلسه مشارکت بانوان فعال خوزستان در تکمیل طرح‌های ستاد توسعه و بازسازی عتبات و عالیات کشور با حضور مدیر کل امور بانوان این ستاد در اهواز برگزار شد.

همکاری گسترده بانوان خوزستان در طرح‌های ستاد توسعه و بازسازی عتبات و عالیات کشور

همکاری گسترده بانوان خوزستان در طرح‌های ستاد توسعه و بازسازی عتبات و عالیات کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل امور بانوان ستاد توسعه و بازسازی عتبات و عالیات کشور در سفر ۲ روزه به استان خوزستان ضمن بازدید از شهرستان‌های آبادان و بندر امام خمینی (ره) در همایشی تحت عنوان اندیشه ورزان ستاد عتبات و عالیات کلانشهر اهواز بر ضرورت تکمیل طرح‌های این ستاد با مشارکت حداکثری مردم و خیرین تاکید کرد.

در این جلسه که بانوان فعال در حوزه‌های فرهنگی و جهادی، نمایندگان ستاد توسعه و بازسازی عتبات و عالیات شهرستان‌های استان، نمایندگان دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های مردمی و امور بانوان استانداری خوزستان نیز حضور داشتند بر مشارکت و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود به منظور پرچم داری در راه خدمت گذاری و تکمیل طرح‌های توسعه و بازسازی صحن حضرت زینب (س) در کنارحرم سید و الشهدا (ع) کربلای معلی تاکید شد.

افسانه سادات امیری مدیر کل امور بانوان ستاد توسعه و بازسازی عتبات و عالیات کشور گفت: در این همایش که جنبه کارگاهی نیز داشت، مهارت‌های نوین ارتباطی و روش‌های جذب نذورات به بانوان آموزش داده شد.

این مقام مسئول بیان کرد:پویش نذر کاشی و طرح ۷۲، ۷۲ با کد دستوری ستاره هفتاد و۲ مربع کد دستوری میباشد که مردم می‌توانند به راحتی از طریق تلفن همراه با هزینه‌های ناچیز کمک‌های خودشون رو در پروژه تکمیل صحن‌های اهل بیت (ع) انجام دهند.

خانچی مسئول ستاد توسعه و بازسازی عتبات و عالیات استان خوزستان نیز در این همایش بر نقش بانوان استان خوزستان در دوران دفاع مقدس و همچنین در جنگ اخیر اشاره کرد و گفت:بانوان خوزستانی در ابعاد مختلف همواره خوش درخشیده‌اند

در ادامه این مراسم از خانواده شهدا و بانوان فعال در حوزه مشارکت و تلاش در توسعه و بازسازی عتبات و عالیات با اهدا سند افتخار تجلیل شد.

برپایی نمایشگاه دستاورد‌های ستاد عتبات عالیات و امور فرهنگی انجام شده از دیگر برنامه‌های جانبی این همایش بود.