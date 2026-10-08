وزیر بهداشت، از انجام اقدامات مراقبتی برای مقابله با بیماری طاعون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی، در حاشیه آیین افتتاح مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان کودکان با حضور در جمع خبرنگاران گفت: اقدامات مراقبتی در مرز‌های کشور انجام می‌شود و دستورالعمل‌های لازم را به تمامی مراکز بهداشتی و مرز‌های کشور اعلام کرده‌ایم.

وی با عنوان این مطلب که هیچ جای نگرانی در ارتباط با طاعون وجود ندارد، افزود: تاکنون سازمان جهانی بهداشت درباره این موضوع به صورت رسمی اعلام موضع نکرده و در حال انجام بررسی‌های لازم است.