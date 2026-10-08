پاکستان، همزمان با سومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، شاهد تجمع مردم در حمایت از ملت فلسطین و مردم غزه بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، همزمان با سومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، شاهد تجمع مردم در حمایت از ملت فلسطین و مردم غزه بود؛ تجمعی که به دعوت جماعت اسلامی پاکستان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم فلسطین و سردادن شعار‌های حمایتی، ضمن اعلام همبستگی با مردم غزه، جنایات و حملات رژیم صهیونیستی را علیه غیرنظامیان فلسطینی محکوم کردند.

حاضران همچنین حمایت گسترده آمریکا از رژیم صهیونیستی را از عوامل تداوم بحران دانستند و خواستار اقدام عملی کشور‌های اسلامی و جامعه جهانی برای حمایت از حقوق مردم فلسطین شدند.

حاضران همچنین ایستادگی و مقاومت مردم فلسطین در دفاع از سرزمین و حقوق خود را نماد پایداری در برابر اشغال و تجاوز دانستند و بر تداوم حمایت از آرمان فلسطین تأکید کردند

این تجمع در حالی برگزار شد که مردم پاکستان تاکید دارند که حمایت از آرمان فلسطین و همبستگی با مردم غزه را هرگز فراموش نخواهند کرد.