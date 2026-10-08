نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی راهداری زمستانی ۱۴۰۵ با محوریت آمادگی کامل برای مقابله با شرایط جوی پیش‌رو و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی راهداری زمستانی ۱۴۰۵ به ریاست رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار شد. در این نشست، راهکارهای عملیاتی برای مواجهه با بارش‌های احتمالی فصل سرما و پدیده «ال‌نینو» مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه بر گذار از اقدامات صرفاً واکنشی به سمت برنامه‌ریزی پیشگیرانه و هوشمند در مدیریت بحران‌های جاده‌ای تأکید شد. ارتقای سطح آمادگی راهدارخانه‌ها، تجهیز ماشین‌آلات برف‌روبی و به‌روز رسانی ناوگان عملیاتی در محورهای برف‌گیر، از اولویت‌های اصلی ستاد زمستانی سازمان اعلام شد.

رئیس سازمان راهداری با اشاره به اهمیت حفظ جریان ترافیک در محورهای شریانی، بر لزوم اولویت‌بندی عملیات برف‌روبی در کریدورهای ده‌گانه کشور تأکید کرد. همچنین بهره‌گیری از شیوه‌های نوین راهداری و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع به کاربران جاده‌ای برای کاهش حوادث و گره‌های ترافیکی، به‌عنوان محورهای اصلی طرح زمستانی ۱۴۰۵ تعیین شد.

در این نشست که با حضور مدیران ستادی سازمان و نمایندگان سازمان هواشناسی برگزار شد، ضمن بررسی برنامه‌های اجرایی استان‌ها، از عملکرد موفق برخی ادارات کل راهداری در فرآیندهای عملیاتی قدردانی شد.