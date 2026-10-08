روابط عمومی لشگر ۸۸ زرهی نزاجا اعلام کرد: در پی حمله مسلحانه به خودروی حامل کارکنان ارتش در مسیر نیکشهر، یک نفر به شهادت رسید و سه سرنشین دیگر مجروح شدند.

حمله مسلحانه به مینی‌بوس حامل کارکنان نزاجا در محدوده نیکشهر سیستان و بلوچستان

حمله مسلحانه به مینی‌بوس حامل کارکنان نزاجا در محدوده نیکشهر سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، روابط عمومی لشکر ۸۸ زرهی نزاجا اعلام کرد: مینی‌بوس حامل کارکنان ارتش مستقر در سواحل مکران که برای تعویض شیفت در مسیر بود صبح امروز مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.

طبق این گزارش، در این حمله مسلحانه یک نفر به‌نام محمدرضا اوکاتی به شهادت رسید و سه نفر نیز مجروح شدند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.