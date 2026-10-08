وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصویب مصوبه‌ای مهم در هیئت دولت برای تسهیل تجارت و اجرای طرح «حمل یکسره کالا» خبر داد و تاکید کرد که با این اقدام، مرز‌های کشور تنها محل گذر کالا خواهند بود و تشریفات اصلی گمرکی در داخل کشور انجام می‌گیرد.

سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، با تشریح برنامه‌های دولت در راستای تسهیل تجارت و بهبود فرآیند‌های واردات اظهار داشت: در راستای برنامه‌های دولت برای تسهیل تجارت، یک همکاری بسیار خوب و بین‌دستگاهی میان مجموعه گمرک، سازمان مناطق آزاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سایر متولیان امر تجارت شکل گرفت که منجر به نهایی شدن و تصویب مصوبه «پروژه حمل یکسره» در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت شد.

وی درباره جزئیات این طرح افزود: بر اساس این مصوبه، مرز‌های کشور دیگر محل توقف کامیون‌ها و کشنده‌ها نخواهند بود، بلکه تنها به محل گذر تبدیل می‌شوند؛ به طوری که هنگام ورود کالا فقط کنترل‌ها و چک‌های اولیه در مرز انجام شده و کالا به داخل کشور ترانزیت می‌گردد تا امور و تشریفات گمرکی اصلی در گمرکات داخلی انجام پذیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستاورد‌های به دست آمده در کاهش زمان فرآیند‌های گمرکی تصریح کرد: در بخش فرآیند‌های صرفاً گمرکی، زمان ترخیص کاهش یافته و در حال حاضر به متوسط ۷۳ ساعت (حدود ۳ روز) رسیده است و تلاش‌ها برای کاهش هرچه بیشتر این زمان با سرعت ادامه دارد.

مدنی‌زاده با تاکید بر لزوم اصلاح فرآیند‌های خارج از گمرک ادامه داد: بخشی از فرآیند‌ها خارج از گمرک است که با مصوبه اخیر دولت و سایر مصوباتی که در دست پیگیری داریم، به دنبال کاهش زمان آن بخش نیز هستیم تا کل فرآیند ورود و خروج کالا در حداقل زمان ممکن انجام گیرد و تسهیل لوجستیکی محقق شود.

وی در پایان یادآور شد: اجرای کامل این برنامه موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های حمل بار خواهد شد؛ هزینه‌هایی که پیش از این به صورت غیرضروری به فعالان اقتصادی و در نهایت به مردم تحمیل می‌شد.