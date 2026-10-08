مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با تأکید بر مردم‌محور بودن رویدادهای گردشگری استان گفت: جشنواره ملی زرشک افین ۱۶ و ۱۷ مهر در روستای افین شهرستان زیرکوه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با اشاره به اهمیت جشنواره ملی زرشک افین گفت: حضور مقامات و مسئولان کشوری، ظرفیت معرفی ملی این رویداد و برنامه‌ریزی برای تداوم و برگزاری سالانه جشنواره، اهمیت آن را دوچندان کرده است و باید از این فرصت برای معرفی هرچه بیشتر افین و ظرفیت‌های شهرستان زیرکوه استفاده شود.

برآبادی افزود: افین مجموعه‌ای کم‌نظیر از ظرفیت‌های کشاورزی، تاریخی و گردشگری را در خود جای داده است؛ از بزرگ‌ترین مزرعه زرشک بی‌دانه دنیا گرفته تا بافت تاریخی ارزشمند، مسجد جامع افین، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری این روستا باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: هدف از برگزاري جشنواره این است که جشنواره زرشک به یک رویداد پایدار و اثرگذار در تقویم گردشگری استان تبدیل و از ظرفیت آن برای برندسازی افین و معرفی آن به عنوان یک مقصد گردشگری استفاده شود.

برآبادی برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان زیرکوه، معرفی و عرضه غذاهای محلی، نمایش فرآوری محصولات زرشک و برپایی سیاه‌چادرهای عشایری را از جمله برنامه‌های متنوع جانبی پیش‌بینی‌شده برای این رویداد دو روزه اعلام کرد.

جشنواره ملی زرشک روستای گردشگری افین ۱۶ و ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ همزمان با فصل برداشت زرشک برگزار می‌شود و علاوه بر معرفی محصول راهبردی زرشک، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری روستای افین و شهرستان زیرکوه را به مخاطبان معرفی می کند.