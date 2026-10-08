وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به طرح احداث مدارس دارالفنون در کشور گفت : ایده دارالفنون یک «فناوری نرم» در حوزه تعلیم و تربیت است؛ زیرا دانش‌آموزانی که در چنین محیطی تحصیل می‌کنند، از همان ابتدا با هویتی علمی و فرهنگی متفاوت رشد می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر علیرضا کاظمی امروز در نشست شورای آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی ، ساخت مدرسه دارالفنون بیرجند را اقدامی ماندگار و زمینه‌ساز جهشی مهم در نظام تعلیم و تربیت این استان دانست و گفت: این مدرسه می‌تواند به پایگاهی برای پرورش نخبگان و تربیت نسلی توانمند و اثرگذار تبدیل شود.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود : مدرسه دارالفنون بیرجند ، پنجمین مدرسه از این مجموعه است که با مشارکت خیر نیک‌اندیش، دکتر قاسمی،مدیرعامل یکی از بانک های عامل احداث خواهد شد و می‌تواند در تاریخ آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی به‌عنوان حرکتی ماندگار ثبت شود.

کاظمی با تأکید بر نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور، مدرسه‌سازی را از ارزشمندترین اعمال صالح دانست و از مشارکت خیرین و مجموعه‌های اقتصادی در ساخت مدارس قدردانی کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش ابراز امیدواری کرد ساخت دارالفنون بیرجند ، به نقطه عطفی در مسیر جهش آموزشی خراسان جنوبی تبدیل شود و زمینه تربیت نسلی نخبه، توانمند و اثرگذار برای آینده کشور را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و انسانی خراسان جنوبی ، از استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل آموزش‌وپرورش و خیرین مدرسه‌ساز برای مشارکت در توسعه فضاهای آموزشی قدردانی کرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین در جمع خبرنگاران در آئین آغاز عملیات اجرایی احداث دارالفنون در بیرجند ، با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی در کشور گفت : در دو سال گذشته، اقدامات گسترده‌ای در حوزه توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت انجام شده است و آثار این سرمایه‌گذاری‌ها به‌تدریج نمایان خواهد شد.

علیرضا کاظمی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و آموزشی خراسان جنوبی، افزود : مجتمع آموزشی - پرورشی و ورزشی «دارالفنون» که امروز عملیات اجرایی آن آغاز شد، می‌تواند به نقطه عطفی در تاریخ آموزش و پرورش این استان تبدیل شود و زمینه‌ساز اتفاقات خوبی در حوزه تعلیم و تربیت باشد.

وی با بیان این‌که خراسان جنوبی همواره در عرصه کنکور و شاخص‌های علمی ، عملکرد درخشانی داشته است، گفت : سرمایه‌گذاری مردم و نگاه جامعه به علم و دانش از عوامل مهم این موفقیت‌هاست، اما همچنان با انتظارات فاصله داریم و باید شرایط آموزشی استان سال‌به‌سال ارتقا یابد.

وزیر آموزش و پرورش افزود : خراسان جنوبی شایستگی درخشش در قله‌های علم و دانش و المپیادهای جهانی را دارد و در سال گذشته نیز در حوزه المپیادها، کسب رتبه‌های برتر کنکور و ارتقای معدل دانش‌آموزان، اتفاقات خوبی رقم خورده است.

کاظمی گفت : طی دو سال، ۱۰۶ واحد آموزشی به مجموعه واحدهای آموزشی خراسان جنوبی اضافه می‌شود که این موضوع می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سرانه فضای آموزشی استان داشته باشد.

وی همچنین مجتمع «دارالفنون» را یکی از پروژه‌های شاخص آموزشی خراسان جنوبی عنوان کرد و افزود : این مجموعه با ۳۶ کلاس درس و برخورداری از استانداردهای بالای آموزشی و فضاهایی همچون کتابخانه، سالن ورزشی و سالن اجتماعات، از بزرگ‌ترین مجتمع‌های آموزشی استان خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش درباره زمان بهره‌برداری از این طرح نیز گفت: هدف‌گذاری برای بهره‌برداری از «دارالفنون» سال آینده است و تحقق این هدف به همت مسئولان و دستگاه‌های استانی، رفع موانع و تسریع در روند اجرای پروژه بستگی دارد.

کاظمی ابراز امیدواری کرد با همراهی مسئولان استانی و تسریع در روند ساخت، این مجموعه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

افزایش مدال‌های طلای المپیاد دانش‌آموزان

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به دستاوردهای علمی دانش‌آموزان کشور گفت: دانش‌آموزان ایرانی در سال‌ ۱۴۰۴ موفق به کسب ۱۱ مدال طلای المپیاد شدند که این تعداد در سال ۱۴۰۵ به ۱۸ مدال طلا افزایش یافته است.

کاظمی افزود : آخرین دستاورد دانش‌آموزان کشور ، کسب پنج مدال طلای المپیاد نجوم بوده است.

وی با بیان این‌که دانش‌آموزان ایرانی برای نخستین‌بار در برخی عرصه‌های علمی در جایگاه نخست جهان قرار گرفته‌اند،گفت : این دانش‌آموزان توانسته‌اند بر سکوهای برتر رقابت‌های جهانی بایستند.

افزایش میانگین معدل دانش‌آموزان

وزیر آموزش‌وپرورش از افزایش میانگین معدل دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم خبر داد و گفت: این رشد در مدارس دولتی نیز چشمگیر بوده است.

کاظمی میزان افزایش میانگین معدل را در مدارس دولتی ۱.۳۰ ، مدارس شاهد ۱.۰۸، مدارس سمپاد ۰.۹۴ و مدارس نمونه دولتی ۱.۲۵ اعلام کرد و این روند را نشانه حرکت نظام تعلیم و تربیت به سمت ارتقای کیفیت آموزشی دانست.

وی توسعه هوشمندسازی مدارس، افزایش پوشش تحصیلی و شناسایی و بازگرداندن بازماندگان از تحصیل به چرخه آموزش را از دیگر برنامه‌های مهم وزارت آموزش‌وپرورش عنوان کرد.