نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد با تأکید بر ضرورت حفظ عزت و اقتدار مؤمنان گفت: نباید در برابر دشمن از خود ضعف نشان دهیم؛ بلکه باید با شجاعت، هوشمندی و برنامه‌ریزی در میدان حضور داشته باشیم.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت‌الله ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، در دیدار با فرماندهی و جمعی از کارکنان یگان ویژه استان، با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات نیرو‌های انتظامی، برای آنان از درگاه خداوند متعال طلب امداد و نصرت الهی کرد و گفت: امیدوارم خداوند متعال امداد‌های معنوی و توفیقات خود را شامل حال شما کند و در مسیر خدمت به مردم یاری‌رسان شما باشد.



وی با اشاره به مفهوم عزت در آموزه‌های اسلامی اظهار داشت: خداوند «عزیز» است؛ یعنی شکست‌ناپذیر و مغلوب‌نشدنی است. در قرآن کریم نیز آمده است: «إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا» و «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ». بر اساس این آیات، خداوند متعال عزت و قدرت را برای خود، پیامبر اکرم (ص) و مؤمنان قرار داده است.



امام جمعه یزد با تأکید بر اینکه مؤمن باید برخوردار از عزت و قدرت باشد، افزود: مؤمن نباید اهل شکست و ضعف باشد و نباید رفتاری انجام دهد که عزت او خدشه‌دار شود. اهل ایمان نباید اجازه دهند نگاه ذلیلانه‌ای نسبت به آنان شکل بگیرد و اگر استکبار بخواهد جامعه مؤمنان را ضعیف و ناتوان ببیند، این نگاه باید با اقتدار و ایستادگی پاسخ داده شود.



آیت‌الله ناصری با اشاره به حماسه عاشورا و قیام حضرت سیدالشهدا (ع) تصریح کرد: مؤمن حتی اگر در راه خدا به شهادت برسد، تن به ذلت نمی‌دهد. امام حسین (ع) با وجود آنکه خود و اهل‌بیت و یارانش به شهادت رسیدند، هرگز زیر بار ذلت نرفتند و با ایستادگی خود، عظمت اسلام را ارتقا دادند.



وی ادامه داد: حرکت جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین مبنا استوار است؛ حاکم ما خداوند متعال، قانون ما قانون الهی و ما بندگان خدا هستیم. بنابراین، وظیفه داریم عزت خود را حفظ کنیم و این عزت را برای کشور اسلامی خود نیز پاس بداریم.



امام جمعه یزد با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه اقتدار در برابر دشمن گفت: نباید در مقابل دشمن از خود ضعف نشان دهیم؛ بلکه باید شجاعانه، مقتدرانه و هوشمندانه در میدان حضور داشته باشیم. شناخت دقیق دشمن، تیزبینی، برنامه‌ریزی و هوشمندی از الزامات مقابله با توطئه‌های دشمن است و باید متناسب با شرایط، برای مواجهه با تهدید‌ها برنامه داشته باشیم.



آیت‌الله ناصری با اشاره به اهمیت تقویت روحیه در عرصه‌های دفاعی و امنیتی اظهار داشت: یکی از عوامل مهم در جنگ، روحیه است. اگر دشمن احساس کند نیرو‌های ما از روحیه بالایی برخوردارند و از او هراسی ندارند، خود دچار ضعف و شکست خواهد شد. حتی اگر با دشمن وارد مذاکره شویم، نباید از خود ضعف نشان دهیم؛ چراکه اگر دشمن شجاعت، اقتدار و استواری ما را ببیند، ناچار به عقب‌نشینی خواهد شد.



وی شناخت نقاط ضعف دشمن و تلاش برای تضعیف روحیه او را ضروری دانست و افزود: در دوران دفاع مقدس، روحیه نوجوانان و جوانان ما به‌گونه‌ای بود که بدون ترس در برابر فرماندهان بعثی با شجاعت می‌ایستادند. انگیزه دفاع از کشور، اسلام و ناموس، روحیه‌ای در رزمندگان ایجاد کرده بود که باعث می‌شد دشمن در برابر دیدگان آنان کوچک به نظر برسد.



امام جمعه یزد با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه توکل و اتکا به خداوند گفت: این روحیه بسیار مهم است و باید حفظ شود. شما برای خدا کار می‌کنید و انگیزه الهی دارید؛ بنابراین باید بدانید که با اتکا به خداوند متعال می‌توانید در برابر دشمنان مقتدرانه ایستادگی کنید. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر قدرت و ظرفیت بالای ملت و نیرو‌های مؤمن و انقلابی تأکید فرموده‌اند.



آیت‌الله ناصری در ادامه با توصیه به رعایت اخلاق اسلامی در برخورد با مردم و حتی مخالفان خاطرنشان کرد: برخورد شما با دشمن باید هوشمندانه و در عین حال سازنده باشد. نسبت به افرادی که ممکن است فریب خورده باشند، با مدارا رفتار کنید.



وی در پایان تأکید کرد: حرکت، فعالیت و خدمت شما باید برای خدا و در مسیر رضایت الهی باشد. باید یقین داشته باشید که خداوند اعمال و نیت‌های شما را می‌بیند و در مسیر حق یاری خواهد کرد. نیت شما باید خدمت و نجات بندگان خدا، حفظ امنیت جامعه و مقابله هوشمندانه با توطئه‌های دشمن باشد.