به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،هاشم غنی افزود: پیش بینی می‌شود بیش از ۵۰ هزار تن محصول تا اواخر آبان ماه از باغ‌های این شهرستان برداشت و برای مصرف روانه بازار‌های داخلی و خارجی شود.

او ادامه داد :ارقام انار تولیدی در شهرستان خفر شامل شیرین، میخوش، رباب است که در ابتدای فصل پاییز برداشت محصول شیرین و میخوش انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خفر بیان کرد : رقم رباب از اواسط فصل برداشت در مناطق دارای آب و هوای خنک‌تر در شهرستان خفر برداشت می‌شود.