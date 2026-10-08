به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رییس جمهور در سفر خود به اردبیل با هدف پیگیری مصوبات سفر شهریور سال گذشته رئیس‌جمهور پزشکیان و همچنین بازدید و افتتاح چندین پروژه عمرانی، از طرح تولید تخته فیبر خام شرکت «آرتاپان» بازدید و آن را افتتاح کرد.

طرح تولید تخته فیبر خام شرکت «آرتاپان» با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار به بهره‌برداری رسیده است. این واحد صنعتی که در مساحتی بالغ بر ۸۰ هزار متر مربع احداث شده، با سرمایه‌گذاری کلان ۲۵۰۰ میلیارد تومان (ریالی) و ۶۰ میلیون یورو (ارزی) به اجرا درآمده است. محصول اصلی این کارخانه، تخته فیبر خام با چگالی متوسط (MDF-HPL) است که با ظرفیت تولید سالانه ۶۰۰ هزار متر مکعب، پاسخگوی نیاز‌های ساختمان‌سازی در بخش‌های مسکونی، اداری و تجاری خواهد بود.

این پروژه که ماهیتی صادرات‌محور داشته و در ایجاد ارزش‌افزوده پیشگام است، برای ۵۰۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم به همراه داشته است. زیرساخت‌های لازم برای فعالیت این واحد شامل تأمین سالانه ۱۵۰ هزار متر مکعب آب، ۰.۶ هزار متر مکعب گاز در ساعت و ۱۵ هزار کیلووات برق است. عملیات اجرایی این طرح که در سال ۱۴۰۲ آغاز شد، با اتمام در سال ۱۴۰۵ به پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی دست یافته است. به‌طوری که در حال حاضر با تکمیل احداث سوله و نصب ماشین‌آلات، خط تولید آن به صورت سه شیفت در حال فعالیت است.