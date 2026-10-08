برای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و ارتقای سطح سلامت جامعه، طرح احداث «درمانگاه شهدای بوکان» کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و ارتقای سطح سلامت جامعه، پروژه احداث «درمانگاه شهدای بوکان» کلنگ زنی شد.



طرح درمانگاه شهدای بوکان که با مشارکت جمعی و در قالب مسئولیت اجتماعی سپاه پاسداران اجرا می‌شود، از نظر راهبردی گامی کلیدی در تکمیل زنجیره مراکز درمانی در شهرستان‌های مرزی استان محسوب می‌شود.

سرتیپ پاسدار محمدحسین رجبی در آیین کلنگ‌زنی این مرکز درمانی، با اشاره به رویکرد توسعه‌ای سپاه پاسداران در استان، گفت: احداث این درمانگاه بخشی از یک برنامه جامع برای تجهیز شهرستان‌های مختلف به مراکز تخصصی است.

وی با نام بردن از طرح های مشابه در تکاب، شاهین‌دژ، سردشت، پیرانشهر، مهاباد و اشنویه، افزود: هدف نهایی، ایجاد یک شبکه درمانی منسجم و با ظرفیت بالا برای رفع نیاز‌های اساسی مردم در مناطق محروم و مرزی است.

سرتیپ محمد حسین رجبی با اشاره به تکمیل برخی از این طرح ها اظهارداشت: «تجربه موفق در شهرستان‌هایی نظیر تکاب و شاهین‌دژ نشان داد که مشارکت جمعی میان سپاه، خیرین و مسئولان محلی، کلید اصلی سرعت بخشیدن به این پروژه‌های حیاتی است.

فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در بوکان نیز هدف ما این است که این مرکز با اولویت بالا و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به بهره‌برداری برسد.»

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در تحلیل ضرورت‌های موجود، بر اهمیت هم‌افزایی میان نهاد‌های حکومتی، روحانیت، اعضای شورای تامین و خیرین تأکید کرد.

وی تصریح کرد که موفقیت پروژه درمانگاه شهدای بوکان، تنها بر عهده یک نهاد نیست، بلکه نیازمند همراهی جدی فرمانداری، مدیریت شهری و نهاد‌های اجرایی است تا مسیر تکمیل طرح از مرحله کلنگ‌زنی به مرحله عملیاتی شدن تسریع شود.

سرتیپ پاسدار محمد حسین رجبی افزود: «ما در سپاه، وظیفه خود را در خدمت به مردم و ارتقای ظرفیت‌های درمانی شهرستان از طریق پروژه‌های عمر اجتماعی می‌دانیم، جای تشکر دارد که این طرح در نقطه‌ای راهبردی از شهر قرار گرفته است که دسترسی را برای شهروندان تسهیل می‌کند.»

در ادامه این مراسم نیزسرهنگ علی عزیزپور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بوکان در راستای. تشربح مشخصات فنی این مرکز درمانی گفت: این درمانگاه در زمینی به مساحت تقریبی ۲۸۰۰ متر مربع و در چهار طبقه احداث خواهد شد که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این مجموعه قرار است به عنوان یک مرکز درمانی جامع و قابل توسعه عمل کند.

سرهنگ پاسدار علی عزیزپور افزود: از جمله خدمات پیش‌بینی شده در این درمانگاه می‌توان به بخش اورژانس شبانه‌روزی، کلینیک‌های پزشک عمومی، متخصص و فوق‌تخصص، بخش دندان‌پزشکی، داروخانه، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، رادیولوژی و سونوگرافی اشاره کرد.

دکتر علی عزیزپور ادامه داد: هدف اصلی از این طرح، ایجاد یک مرکز درمانی مدرن و مجهز است که بتواند پاسخگوی نیاز‌های ضروری و فوری مردم شریف بوکان باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که این طرح با هدف تسهیل دسترسی به خدمات تخصصی و بهداشتی، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، با دقت و با استفاده از به‌روزترین استاندارد‌های خدماتی طراحی شده است.

این طرح که با حمایت سپاه پاسداران و مشارکت مسئولان محلی در حال اجراست، گام مهمی در جهت تکمیل زیرساخت‌های سلامت در شهرستان بوکان محسوب می‌شود.