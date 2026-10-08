به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، امروز، روزِ شکوفه‌هایی است که طوفانِ تمدن نوینِ اسلام را رقم خواهند زد.

این کودکان، بازی‌گوشانِ دیروز نیستند؛ این‌ها معمارانِ آینده‌ای هستند که پرچم را به دستِ صاحبِ اصلی‌اش می‌رسانند.

در چشمانِ کودکانمان، برقِ نگاهِ «سلیمانی‌ها» و اراده‌ی «فخری‌زاده‌ها» موج می‌زند.

دنیا بداند؛ این نسل، نه تنها مرزهای جغرافیایی، که مرزهای بیداد را در جهان در هم خواهند شکست.

خداوند این سربازانِ کوچکِ حضرتِ عشق را برای صبحِ نزدیکِ ظهور، ذخیره کرده است.

امروز، روزِ بیعتِ دوباره‌ی ما با نسلِ سرافرازی است که فردا، دنیا را به نامِ عدالتِ «مهدی» (عج) فتح خواهد کرد.امروز روزِ کودک است؛ اما نه کودکی که تنها با اسباب‌بازی سرگرم است، بلکه کودکِ میدان‌های بزرگ.

هر لبخندِ این کودکان، نوری است که تاریکی‌هایِ ظلمت‌کده‌ی مدرنیته را به لرزه در می‌آورد.

ما فرزندانمان را با عطرِ «انتظار» و نانِ «حلالِ غیرت» بزرگ می‌کنیم تا روزی، بازوانِ توانمندِ امامِ غایب باشند.

این دست‌های کوچک، همان‌هایی هستند که قرار است گره از مشکلاتِ امتِ اسلام بگشایند و پرچمِ حق را به اهتزاز درآورند.

ای فرزندانِ ظهور! شما سربازانی هستید که نام‌تان در لوحِ محفوظِ یار، به نیکی ثبت شده است.

خداوندا! این نسل را چنان تربیت کن که در رکابِ ولی‌ات، طلوعِ خورشیدِ عدالت را در جهان به تماشا بنشینند.

عباس نواییان گزارش می دهد...

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