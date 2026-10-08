همزمان با هفته ملی کودک، برنامه «بازی، شادی، نشاط» با مشارکت نوآموزان کودکستان‌های آذربایجان‌غربی در کودکستان‌ها و بوستان‌های شهر و روستا برگزار می‌شود.

هفته ملی کودک در آذربایجان‌غربی با «بازی، شادی، نشاط» همراه می‌شود

هفته ملی کودک در آذربایجان‌غربی با «بازی، شادی، نشاط» همراه می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته ملی کودک، برنامه «بازی، شادی، نشاط» روز ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ با مشارکت نوآموزان کودکستان‌های آذربایجان‌غربی در کودکستان‌ها، پارک‌ها و بوستان‌های سطح شهر و روستا برگزار می‌شود.

این برنامه با محوریت بازی، سرگرمی و فعالیت‌های متنوع نشاط‌آفرین، فرصتی برای تجربه لحظاتی شاد و خاطره‌انگیز در کنار همسالان فراهم می‌کند و فضای کودکانه شهر‌ها و روستا‌های استان را با شور و تحرک همراه خواهد ساخت.

در اجرای این برنامه، بازی‌های بومی و محلی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ بازی‌هایی که افزون بر ایجاد نشاط و تقویت تعامل میان کودکان، زمینه آشنایی آنان با بخشی از فرهنگ، هویت و میراث ارزشمند سرزمینشان را فراهم می‌سازد.

«بازی، شادی، نشاط» تلاشی برای ساختن تجربه‌ای ماندگار از دوران کودکی است؛ تجربه‌ای که در آن بازی، زمینه‌ای برای با هم بودن، شادی و کشف دنیای کودکانه فراهم می‌آورد.

از مدیران و مربیان کودکستان‌ها و خانواده‌ها دعوت می‌شود با فراهم‌کردن زمینه حضور نوآموزان، در برگزاری این برنامه و رقم‌زدن لحظاتی شیرین و به‌یادماندنی برای کودکان همراه باشند.