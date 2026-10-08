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همزمان با هفته ملی کودک، برنامه «بازی، شادی، نشاط» با مشارکت نوآموزان کودکستانهای آذربایجانغربی در کودکستانها و بوستانهای شهر و روستا برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته ملی کودک، برنامه «بازی، شادی، نشاط» روز ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ با مشارکت نوآموزان کودکستانهای آذربایجانغربی در کودکستانها، پارکها و بوستانهای سطح شهر و روستا برگزار میشود.
این برنامه با محوریت بازی، سرگرمی و فعالیتهای متنوع نشاطآفرین، فرصتی برای تجربه لحظاتی شاد و خاطرهانگیز در کنار همسالان فراهم میکند و فضای کودکانه شهرها و روستاهای استان را با شور و تحرک همراه خواهد ساخت.
در اجرای این برنامه، بازیهای بومی و محلی نیز مورد توجه قرار میگیرد؛ بازیهایی که افزون بر ایجاد نشاط و تقویت تعامل میان کودکان، زمینه آشنایی آنان با بخشی از فرهنگ، هویت و میراث ارزشمند سرزمینشان را فراهم میسازد.
«بازی، شادی، نشاط» تلاشی برای ساختن تجربهای ماندگار از دوران کودکی است؛ تجربهای که در آن بازی، زمینهای برای با هم بودن، شادی و کشف دنیای کودکانه فراهم میآورد.
از مدیران و مربیان کودکستانها و خانوادهها دعوت میشود با فراهمکردن زمینه حضور نوآموزان، در برگزاری این برنامه و رقمزدن لحظاتی شیرین و بهیادماندنی برای کودکان همراه باشند.