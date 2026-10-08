به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان با بیان اینکه دمای هوا از امروز تا روز شنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۴ درجه، فردا ۳۵ درجه و روز شنبه دوباره به ۳۴ درجه سانتیگراد می‌رسد.

سعید اسماعیلی گفت: امروز و فردا آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعداز ظهر همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده خواهد بود.

وی افزود: سرعت وزش باد طی امروز و فردا بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.