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کارشناس هواشناسی گفت: پیش بینی میکنیم طی امروز و دو روز آینده (۱۶ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵) دمای هوای استان قم تغییر محسوسی نداشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان با بیان اینکه دمای هوا از امروز تا روز شنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۴ درجه، فردا ۳۵ درجه و روز شنبه دوباره به ۳۴ درجه سانتیگراد میرسد.
سعید اسماعیلی گفت: امروز و فردا آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعداز ظهر همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده خواهد بود.
وی افزود: سرعت وزش باد طی امروز و فردا بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.