استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پیشینه غنی تبریز و آذربایجان در حوزه چاپ و نشر خواستار توجه ویژه برای نوسازی زیرساخت‌های کتابخانه‌های عمومی و افزایش ساعات فعالیت آنها در استان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در دیدار با دبیر کل هیات امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بر اهمیت توسعه فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی تاکید کرد و گفت: تبریز در حوزه چاپ و نشر اولین است و به همین جهت ما پیشینه بسیار غنی در حوزه چاپ و نشر و به تبع آن کتابخانه و کتابخوانی داریم که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: ما در کنار حمایت از توسعه فعالیت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی استان، از توسعه فعالیت‌های مرکز اسناد شمال‌غرب هم حمایت می‌کنیم.

سرمست خواستار توجه همه نهاد‌های فرهنگی برای توسعه فرهنگ کتابخوانی شد و اظهار کرد: انتظار داریم نهاد کتابخانه‌ها برای بهسازی و نوسازی زیرساخت‌های کتابخانه‌های آذربایجان شرقی اهتمام بیشتری داشته باشد و برای افزایش ساعات فعالیت کتابخانه‌های استان اقدام کند.

وی ادامه داد: کتاب غذای روح است و با توجه به تغییر سبک زندگی مردم لازم است که همزمان با تغییر سبک زندگی، برنامه‌ریزی برای مطالعه شبانه مخاطبان هم صورت بگیرد.

استاندار آذربایجان شرقی خطاب به مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت: الان که کتاب و مطالعه مخاطب کمتری دارد، انگیزه افراد را با برگزاری برنامه‌های جانبی برای حضور در کتابخانه‌ها و مطالعه بیشتر کنید.

آزاده نظربلند دبیر کل هیات امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز در این دیدار از وضعیت رو به رشد نهاد کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: آذربایجان شرقی جزو استان‌هایی است که وضعیت خوبی دارند و همکاران ما در استان تلاش زیادی می‌کنند تا زیرساخت‌های کتابخانه‌های عمومی استان تقویت شود.

نظربلند بر ضرورت بهسازی و نوسازی زیرساخت‌های کتابخانه‌های عمومی استان تاکید کرد و افزود: آذربایجان شرقی از سال‌های قبل مشکل فرسودگی کتابخانه‌ها را دارد. ما در این زمینه با توجه به اینکه فضا و زیرساخت‌های لازم برای توسعه زیرساخت‌های استان وجود دارد جای کار زیادی داریم.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه آذربایجان شرقی در توسعه زیرساخت‌ها و شیوه ارائه خدمات جزو سه استان برتر کشور است.

دبیر کل هیات امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور خطاب به استاندار آذربایجان شرقی گفت: از شما می‌خواهیم به حمایت نهاد کتابخانه‌های عمومی استان ادامه دهید تا عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه جبران شود و مخاطبان بیشتری جذب کتابخانه‌های آذربایجان شرقی شود.