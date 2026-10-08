رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، از تخصیص سه میلیارد و ۹۷۳ میلیون مترمکعب آب برای بخش کشاورزی استان در کشت پاییزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، گفت: بر اساس میزان آب قابل برنامه‌ریزی اعلام‌شده از سوی سازمان آب و برق خوزستان، سه میلیارد و ۹۷۳ میلیون مترمکعب آب برای بخش کشاورزی استان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در زمینه الگوی کشت پاییزه، الگوی پیشنهادی کشت استان به سازمان آب و برق ارائه شد که کلیات آن مورد توافق دو دستگاه قرار گرفت.

‌سلطانی کاظمی تصریح کرد: بر اساس این الگو، سطح کشت‌های فصلی استان حدود ۷۳۲ هزار هکتار و سطح کشت‌های دائمی نیز حدود ۸۰۵ هزار هکتار پیش‌بینی شده است.

‌رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خاطرنشان کرد: کشت‌های فصلی شامل محصولاتی از جمله گندم، کلزا، چغندر و سایر محصولات است و برای مجموع کشت‌های پیش‌بینی‌شده، حدود چهار میلیارد و ۱۸۸ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز خواهد بود.

‌وی با اشاره به اختلاف موجود میان آب قابل برنامه‌ریزی و نیاز آبی الگوی کشت اظهار کرد: حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب اختلاف وجود داشت که در جلسه با مسئولان سازمان آب و برق، این موضوع قابل حل تشخیص داده شد و درباره آن بحث چالشی وجود نداشت.

‌سلطانی کاظمی با توجه به آغاز فصل کشت و اینکه برخی محصولات از جمله کلزا و چغندر زودتر از سایر محصولات کشت می‌شوند، خواستار تصویب هرچه سریع‌تر الگوی کشت شد و گفت: با توجه به تفاهم اولیه انجام‌شده با سازمان آب و برق، انتظار می‌رود الگوی کشت در سریع‌ترین زمان مصوب شود تا در مناطقی که شبکه آبیاری وجود دارد، رهاسازی آب برای کشت‌های پاییزه آغاز شود.

‌رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان درباره تأمین نهاده‌هایی نظیر کود و بذر افزود: از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۳۵۰ هزار تن نهاده تأمین شده است که با توجه به فصل کشت و داشت در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

‌وی درباره سهمیه سوخت بخش کشاورزی نیز تصریح کرد: سهمیه سوخت استان برای سال جاری ۲۰۹ میلیون لیتر تعیین شده که نسبت به سهمیه سال گذشته تغییر چندانی نداشته و حدود یک تا دو میلیون لیتر کاهش یافته است.

‌جواد سلطانی کاظمی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی در بخش سوخت، کمبود سهمیه است، خاطرنشان کرد: سال گذشته نیاز استان حدود ۳۰۰ میلیون لیتر اعلام شد، اما ۲۱۱ میلیون لیتر سهمیه اختصاص یافت و امسال نیز نیاز استان همچنان حدود ۳۰۰ میلیون لیتر است، در حالی که سهمیه اختصاص‌یافته ۲۰۹ میلیون لیتر تعیین شده است؛ از این رو پیگیری‌ها برای تخصیص سهمیه ترمیمی به این میزان ادامه دارد.

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